اصلاح الگوی کشت و تسریع در پرداخت تسهیلات، اولویت توسعه کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان با قدردانی از حضور آیتالله نریمانی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری، گفت: حضور ایشان و ارائه نکات اندیشمندانه مستند به آیات قرآنی دلگرمکننده است و امیدواریم با توفیق الهی در مسیر قرآن و خدمت به مردم گامهای اساسی برداریم.
وی با اشاره به جایگاه کرمانشاه به عنوان قطب کشاورزی کشور، اجرای الگوی کشت را راهکاری اساسی برای کاهش مصرف آب و بهرهبرداری بهینه از منابع محدود دانست و افزود: باید با محدود کردن کشت محصولات پرآببر و جایگزینی آنها با محصولاتی مانند زعفران و گیاهان دارویی، کشاورزی استان را به سمت بهرهوری و توسعه صادرات سوق دهیم. به گفته حبیبی، این تغییر الگوی کشت نباید تولید محصولات کشاورزی استان را کاهش دهد و هدفگذاری افزایش تولید از ۴.۵ به ۶ میلیون تن تا سال ۱۴۰۵ باید با جدیت دنبال شود.
استاندار کرمانشاه بر لزوم فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی از جمله نخود و سیبزمینی تأکید کرد و افزود: تحقیقات علمی باید در خدمت سازمان جهاد کشاورزی و کشاورزان قرار گیرد تا کشتهای علمی و کمریسک جایگزین روشهای سنتی شود. او یادآور شد: جایگاه کشاورزی کرمانشاه باید ارتقا یابد و در رتبهبندی ملی حداقل یک پله صعود کند.
حبیبی در ادامه با انتقاد از روند کند پرداخت تسهیلات مصوبات سفر استانی رئیسجمهور، گفت: دولت با نگاه مثبت تسهیلات یکساله برای استان در نظر گرفته اما بانکها و دستگاههای اجرایی در جذب این تسهیلات کوتاهی کردهاند. وی هشدار داد: اگر ظرف دو هفته آینده روند پرداخت تسهیلات اصلاح نشود، اسامی مقصران به مردم معرفی و گزارش مستقیم به رئیسجمهور ارائه خواهد شد.
وی افزود: تسهیلات مصوب سفر باید به سرعت جذب شود تا نرخ بیکاری استان کاهش یابد و زمینه تولید و اشتغال فراهم شود. به گفته حبیبی، تاکنون ۵۰ درصد تعلل در این زمینه ناشی از ضعف پیگیری دستگاههای اجرایی بوده است.
استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار تأکید کرد و گفت: دورههای آموزشی باید مطابق با نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان طراحی و اجرا شود تا نیروی کار ماهر و آموزشدیده وارد بازار شود. او از پیگیری تفاهمنامه ۱۲ بندی وزارت کار و احداث هنرستانهای جوار صنعت به عنوان گامهای مؤثر در این زمینه یاد کرد و نقش جهاد دانشگاهی را در توسعه آموزشهای تخصصی بسیار مهم دانست.
حبیبی در پایان از همه مدیران خواست با همافزایی و پیگیری مستمر، اجرای مصوبات سفر، توسعه کشاورزی علمی، ارتقای آموزشهای مهارتی و ایجاد اشتغال پایدار را در دستور کار قرار دهند.
