به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی با نماینده ولیفقیه در استان، بر ضرورت شتاببخشی به پروژه راهآهن کرمانشاه–خسروی تأکید کرد و اظهار داشت: این مسیر نهتنها یک پروژه عمرانی، بلکه یک کریدور ارتباطی راهبردی میان ایران و عراق به شمار میرود که اتصال مستقیم کرمانشاه به بغداد و عتبات عالیات را فراهم میکند. اجرای این طرح در اولویت اصلی دولت و استان قرار دارد.
وی با اشاره به پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی و حمایتهای دولت افزود: خوشبختانه این پروژه در فهرست طرحهای دارای مجوز مقام معظم رهبری قرار گرفته و تأمین اعتبار آن نیز انجام شده است. این موضوع یک گام اساسی برای سرعتبخشی به عملیات اجرایی خواهد بود و میتواند نقش بزرگی در توسعه حملونقل ریلی ایفا کند.
حبیبی به دستاوردهای سفر اخیر رئیسجمهور به استان اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر بیش از شش همت اعتبار به زیرساختهای استان اختصاص یافت که بخش قابل توجهی از آن برای حوزه حملونقل و توسعه ریلی کرمانشاه در نظر گرفته شد. این امر بیانگر نگاه ویژه دولت به تقویت شبکه ارتباطی و ترانزیتی استان است.
استاندار کرمانشاه همچنین افتتاح پروژههای مهمی همچون تونل سیاطاهر را یادآور شد و تصریح کرد: طرحهای حوزه حملونقل از مطالبات جدی مردم بهویژه در منطقه اورامانات است. با آغاز عملیات اجرایی و کلنگزنی چند پروژه جدید در این بخش، تحولی جدی در مسیر توسعه استان رقم خواهد خورد.
وی با قدردانی از تلاشهای دستگاههای اجرایی و مجموعه دولت خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد، همافزایی و پیگیریهای جدی در اجرای پروژههای عمرانی است تا با چند برابر شدن سرعت پیشرفت آنها، مردم استان کرمانشاه هرچه سریعتر ثمرات این اقدامات را در زندگی روزمره خود لمس کنند.
