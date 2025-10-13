به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران ۱۴۰۴ با حضور وزیر جهاد کشاورزی و متولیان امر با شعار «رسالت ما، تغذیه آینده» در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم گفت: صنعت دام و طیور کشور به نقطهای رسیده که از نظر بهرهوری و کیفیت جز کشورهای برتر هستیم.
وی با بیان این که ایران در تولید گاو شیری و تولید شیر خام مقام دوم را داریم، افزود: در حال حاضر مرغداران با ضریب تبدیل ۱.۴ در حال رقابت هستند در حالی که یک دهه قبل این عدد رویایی بود.
وی ادامه داد: ارزش افزوده تولید گوشت دام و طیور در ایران ۱۵ میلیارد دلار بوده که نشان میدهد این صنعت از چه اهمیتی برخوردار است و حاکی از توانمندی ایران دارد.
در این مراسم تولیدکنندگان دام و طیور با اشاره به نبود نهادههای دام و طیور به وزیر جهاد اعتراض کردند و گفتند دامها از گرسنگی در حال خوردن هم هستند.
آنها خطاب به وزیر عنوان کردند دو ماه است که خرید نهاده دام و طیور انجام شده و پول پرداخت شده اما محموله هنوز به دست دامدار و مرغدار نرسیده است.
وزیر در پاسخ، از معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی خواست به مشکلات دامداران و چالش آنها در تأمین نهادههای دامی رسیدگی کند.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود گفت: ما مکلف هستیم برای تأمین امنیت غذایی، مشکلات را رسیدگی و روند اصلاح شود و با تدوین برنامههای دقیق به کمک تولیدکنندگان مسیر تولید طی شود.
وی تاکید کرد: سیاستگذاری وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولید و تولیدکننده است و در ستاد تنظیم بازار اعلام کردهایم قیمتگذاری تولیدات باید به نفع تولیدکننده باشد تا تولید تداوم پیدا کند.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که واردات کالاها تحت کنترل و توزیع دولتی است، اضافه کرد: سیاست جدید وزارتخانه حرکت به این سو است که واردات نهاده بر عهده تشکلها و انجمنها باشد تا بر اساس نیاز و مصرف واحد صنعتی خود، واردات داشته باشند.
