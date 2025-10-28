به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی برای بحران ایجاد شده در بازار نهاده دامی در خانه ملت در حال پاسخگویی به برخی سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
وی درباره برخی مشکلات انباشت شده در این حوزه در توضیح به بهارستاننشینان، اظهار کرد: مطالبات امسال با توجه به معوقات سالهای قبل تامینکنندگان نهادههای دامی به رقم ۶ میلیارد دلار رسیده است.
وی ادامه داد: با توجه به سهمیه ارزی و نیز نو و کهنه کردن معوقات سالهای قبل پرداختها با تأخیر انجام شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سایر چالشهای موجود که امروز در بازار نهاده دامی تبدیل به بحران شده است به کاهش اعتبار واردات کنندگان در نزد طرفهای خارجی اشاره کرد و گفت: در روابط خارجی بین تجار داخلی و خارجی نیز تغییرات به وجود آمده و اعتبار تأمین کنندگان ایرانی نزد طرف خارجی کاهش یافته و تجار خارجی طلب مطالبات خود را دارند که این امر به حجم نیاز ارزی بخش کشاورزی افزوده است.
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