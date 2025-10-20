به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی شامگاه یکشنبه در نشست با اتحادیه پرورش دهندگان مرغداران گوشتی با بیان این که صنعت مرغداری یکی از صنایع پرافتخار کشور است، پیشرفت‌های حاصل شده در این حوزه را قابل توجه و قابل عرضه در سطح جهانی توصیف کرد.

وی با اشاره به همکاری بخش‌های مختلف شامل آموزش، ترویج، تحقیق، بخش اداری دولتی، تشکل‌ها و خود مرغداران، گفت: این هم‌افزایی باعث شده تا در ضریب تبدیل، به رتبه‌های برتر جهانی دست یابیم و فاصله خود را با استانداردهای روز حفظ کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی با پشتوانه توانمندی تولیدکنندگان، اعلام کرد: ما امنیت غذایی این کشور را تحت هر شرایطی تأمین خواهیم کرد و این بخش سربلند خواهد بود.

نوری قزلجه، سپردن امور به تشکل‌ها را باور قلبی و راهبردی وزارت جهاد کشاورزی دانست و تصریح کرد: امور باید به تشکل‌ها و خود مردم سپرده شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که اقدامات این وزارت در حذف انحصار در واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی موجب فضاسازی رسانه‌ای از سوی برخی ذی‌نفعان علیه وزارت جهاد کشاورزی شده است، تاکید کرد: اصلاح سامانه بازارگاه در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اصلاح اخیر قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در ستاد تنظیم بازار، تصریح کرد: قیمت‌های مصوب تا پایان سال جاری نباید تغییر کند.

نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست به استمرار اختصاص ارز ترجیحی به بخش کشاورزی تا پایان سال جاری اشاره و اظهار کرد: در صورت اصلاح سیاست‌ها در این حوزه، منابع آزاد شده باید به تقویت تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی تخصیص یابد.