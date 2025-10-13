نماینده مجلس: وزیر جهاد معضل فروش پشت فاکتوری نهاده دامی را خاتمه دهد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران ۱۴۰۴ با حضور وزیر جهاد کشاورزی و متولیان امر با شعار «رسالت ما، تغذیه آینده» در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های کشور، گفت: ایران به لحاظ تنوع اقلیم یکی از متنوع‌ترین کشورها است.

وی افزود: حوزه کشاورزی ایران بزرگترین بخش خصوصی اقتصاد بوده که ۳ برابر صنعت بازدهی دارد و ۳۰ درصد اشتغال کشور مربوط به این حوزه است.

این نماینده خانه ملت تصریح کرد: امنیت ملی به امنیت غذایی گره خورده است. امروز کشاورزان به عنوان سربازان خط مقدم امنیت غذایی با تمام مشکلات در حال فعالیت هستند.

عسکری گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس آنچه به لحاظ قانونی نیاز بود بر اساس پیشنهادات بهره‌برداران و کارشناسان بخش کشاورزی بسترسازی کرده و مسیر هموار شده است و موارد قانونی فقط باید اجرا شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما در حوزه اجرا گلایه‌های جدی داریم. اگر متناسب با شعار سال و سرمایه‌گذاری برای تولید در بخش کشاورزی نتوانستیم غذا مورد نیاز را مهیا کنیم، جفا شده و حق الناس است.

وی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان باید بدون دغدغه کار تولید را جلو ببرند، ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی که باید امنیت غذایی را تأمین کند عیالوار است در حالی که باید چابک و فعال باشد.

این نماینده مردم تصریح کرد: اگر غذا به اندازه، به موقع و سالم تولید شود هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده هر دو راضی خواهند بود. امروز باید نهاده، سم، کود و… بدون تأخیر در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خطاب به وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: فروش با پشت فاکتوری باید جمع شود و روزی نیست بهره‌برداران در تماس با نمایندگان کمیسیون از این امر اعتراض نداشته باند. مقام عالی وزارت باید به این معضل خاتمه دهد.

وی افزود: در این راستا اگر مجلس می‌تواند کمکی کند حتماً پیگیری شود. وزیر جهاد می‌تواند با درخواست از مجلس، نمایندگان به فوریت موضوع را رسیدگی و تصویب می‌کنند و نیاز نیست در این راستا و تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب منتظر لایحه بود.

عسکری به عدم همکاری بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: در گفتگو با رئیس‌جمهور یادآور شدیم اگر در این خصوص همکاری‌های لازم انجام نشود، چالش‌ها رفع نخواهد شد. امنیت غذایی در شرایط حاضر باید به شکل ویژه دیده شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه نسبت به قیمت کالاهای اساسی در بازار گلایه کرد و گفت: ما آمادگی داریم در حوزه مدیریت و کنترل همکاری داشته باشیم زیرا اگر سفره مردم کوچک شد و افراد جامعه توان خرید نداشته باند بحران ایجاد می‌شود در حالی که ظرفیت کشاورزی کشور در این راستا پاسخگو. است.

گفتنی است، ۲۶۰ شرکت داخلی و خارجی از ۱۳ کشور در این نمایشگاه حضور دارند. در پایان این مراسم سند همکاری بین معاونت برنامه‌ریزی. اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنایع خوراک دام و طیور ایران به امضا رسید.