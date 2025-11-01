معاونان وزارت کشاورزی به سازمان بازرسی فراخوانده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی پیرامون بررسی موضوعات مرتبط با نهاده‌های دامی، نشستی به منظور بررسی علت التهاب در بازار نهاده‌های دامی و نارضایتی دامداران با حضور معاونان سازمان بازرسی و معاونان وزارت کشاورزی برگزار شد.

معاون امور تولیدی سازمان بازرسی با بیان کمبود نهاده‌های دامی و نارضایتی دامداران و مرغ‌داران از وضعیت موجود که باعث کم‌شدن تولید شده و با توجه به گزارش‌ها در مورد تخلف بعضی از واردکنندگان در زمینه عدم عرضه به موقع نهاده‌ها و حتی با دریافت مبلغ آن و نظارت نداشتن مؤثر وزارت کشاورزی بر وضعیت موجود از مسئولان مربوطه خواست اعلام نظر کنند.

مسئولان مربوطه پس از بیان مشکلات، تاکید کردند که پس از ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، دستگاه‌های دولتی مربوطه از جمله بانک مرکزی و وزارت نفت اقدام به تأمین و گشایش بخشی از اعتبارات ارزی و به تبع آن بازرگانان نیز اقدام به پهلو دهی کشتی‌ها، ترخیص و عرضه نهاده کرده‌اند.

معاون امور تولیدی سازمان بازرسی تاکید کرد که شرکت‌های واردکننده‌ای که مرتکب تخلف در عرضه یا ثبت نهاده در بازارگاه و حمل آن به دامدار شده‌اند، به مراجع ذی‌ربط معرفی شوند.

وی همچنین به بازرسان مربوطه دستور داد؛ در صورتی که مسئولان بخش‌های مختلف وزارت کشاورزی در انجام وظیفه از جمله ثبت سفارش به موقع یا نظارت بر توزیع کوتاهی کرده‌اند، شناسایی و به دستگاه قضائی یا تخلفات اداری معرفی شوند.