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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

۲ کشتی ۱۳۸ هزار تنی نهاده دامی در لنگرگاه در نوبت پهلو گیری هستند

۲ کشتی ۱۳۸ هزار تنی نهاده دامی در لنگرگاه در نوبت پهلو گیری هستند

مدیر پشتیبانی امور دام استان خوزستان از حمل یک میلیون و ۸۲ هزار و ۵۶۴ تن نهاده دامی به سایر استان ها برای تکمیل ذخایر راهبردی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بدوی، مدیر پشتیبانی امور دام استان خوزستان از حمل یک میلیون و ۸۲ هزار و ۵۶۴ تن نهاده دامی به سایر استان‌ها برای تکمیل ذخایر راهبردی خبر داد، گفت: از ابتدای سال تا کنون ۱۹ کشتی با یک میلیون و ۲۰۸ هزار و ۱۵۰ تن نهاده دامی شرکت پشتیبانی امور دام وارد بندر امام خمینی (ره) شده‌اند و از این میزان یک میلیون ۸۲ هزار تن به طرف سایر استان‌ها حمل شده است.

وی اظهار کرد: ۲ کشتی حامل ۱۳۷ هزار تن نهاده دامی شرکت پشتیبانی اموردام نیز به منظور تامین ذخایر راهبردی در لنگرگاه استان خوزستان در نوبت پهلو گرفتن در بندر امام خمینی (ره) و تخلیه بار هستند.

بدوی ادامه داد: ۷ کشتی دیگر هم با ۴۰۰ هزار تن محموله نهاده‌های دامی کنجاله سویه، ذرت و جو در راه ایران هستند.

وی گفت: ۲دو کشتی که در لنگرگاه هستند دارای ۶۶ هزار تن جو و ۷۱ هزار کنجاله سویا هستند و امیدواریم ارز این محموله‌ها برای تخلیه و بارگیری هر چه زودتر پرداخت شود.

بدوی با اشاره به اینکه بخش تامین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی بر عهده شرکت پشتیبانی امور دام است و نهاده‌های غیرراهبردی توسط بخش خصوصی وارد کشور می‌شود، تصریح کرد: عمده واردات نهاده‌های دامی شرکت پشتیبانی امور دام از بندر امام خمینی (ره) انجام می‌گیرد.

وی افزود: میزان ذخیره نهاده‌های دامی در انبارهای بندر امام خمینی (ره) نزدیک به ۴۰۰ هزار تن است که در حال حمل به سایر استان‌ها است.

کد مطلب 6645218

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    نظرات

    • IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۶
      6 0
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      نوش جان دلالان
    • مسعود IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
      7 0
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      بعد از تخلیه و بارگیری نهاده ها غیب می شوند و از بازار آزاد سر در می آورند
    • IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
      2 0
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      والا به من دامدارچیزی ۲ماهه ذرت نگرفتم

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