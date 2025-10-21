به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی‌زاده پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان که در تالار اجتماعات شهدای فرهنگی اهواز برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن این هفته بر اهمیت احیای تفکر پیوند میان خانواده و مدرسه تأکید کرد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نقش اولیا و مربیان در تربیت نسل آینده، اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا در سطح جامعه این تفکر و لزوم پیوند میان اولیا و مربیان را احیا کنیم.

موسوی‌زاده با بیان اینکه آموزش و پرورش باید به دغدغه اصلی مسئولان نظام و آحاد مردم تبدیل شود، افزود: اگر چنین اتفاقی رخ دهد، جامعه ما رشد خواهد کرد، به تعالی می‌رسد و قله‌ها را یک به یک فتح خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در برابر هرکس با هر مقامی که قصد تخریب یا تضعیف آموزش و پرورش را داشته باشد، ایستادگی می‌کنم. همه افراد جامعه تربیت‌شده نظام تعلیم و تربیت هستند و باید دین خود را به این نهاد ادا کنند.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون با اشاره به آغاز سال تحصیلی، گفت: با فرارسیدن یکم مهرماه و بازگشایی مدارس، روح جامعه نیز تازه می‌شود و پویایی در سراسر شهر حاکم می‌گردد. هفته پیوند اولیا و مربیان باید نقطه آغاز این ارتباط باشد و در تمام طول سال تحصیلی استمرار یابد.

وی با اشاره به اصل آموزش رایگان در قانون اساسی، تأکید کرد: هرگز نباید والدین و مردم از آموزش و پرورش جدا باشند؛ این مجموعه با حضور مردم کامل می‌شود.

موسوی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در مدارسی که انجمن اولیا و مربیان فعال و ارتباط مؤثر میان خانواده و مدرسه برقرار است، موفقیت آموزشی بیشتر دیده می‌شود. اگر این دو بال در کنار یکدیگر باشند، آموزش و پرورش به موفقیت خواهد رسید. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، باید به گذشته بنگریم و ببینیم که امروز به کجا رسیده‌ایم؛ این موفقیت‌ها را مدیون آموزش و پرورش هستیم.