افتتاح ۲۵۰۰ واحد مسکن نهضت ملی در خراسان جنوبی 

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر سه‌شنبه در بازدید از طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان، با اشاره به وضعیت پروژه‌های ملی مسکن در استان، بیان کرد: در طرح جوانی جمعیت، تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ قطعه زمین به متقاضیان این طرح تحویل داده شده و بیش از ۹ هزار نفر در نوبت برای تامین زمین قرار دارند.

وی با بیان اینکه در نهضت ملی مسکن، سهم اولیه استان ۱۱ هزار واحد پیش‌بینی شده بود، افزود: با پیگیری مسئولان این سهمیه افزایش یافت.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: اتاکنون عملیات اجرایی بیش از ۲۶ هزار واحد در استان آغاز شده و بیش از ۹ هزار واحد نیز تحویل متقاضیان شده است.

وی با بیان اینکه در ایام دهه فجر یا حداکثر تا پایان بهمن‌ماه، دو هزار و ۵۰۰ واحد از مجموع طرح‌های نهضت ملی مسکن و دو هزار واحد از طرح‌های بنیاد مسکن به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: در مجموع، بیش از چهار هزار و ۵۰۰ واحد مسکن در شهر و روستا تحویل مردم خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: سایت ۲۳۰ هکتاری روستای شکرآب هم برای بیش از چهار هزار متقاضی طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است.

هاشمی با بیان اینکه در سایت‌های جدید از جمله شکرآب و سایت دوم نهضت ملی که عملیات زیرسازی آن در حال اجراست، افزود: قطعه‌بندی آن برای واگذاری به متقاضیان باقی مانده در نوبت جوانی جمعیت انجام می‌شود.

به گفته استاندار خراسان جنوبی، در سایت ۲۷ هکتاری اداری، بیش از دو هزار واحد در قالب ساختمان‌های پنج طبقه شروع شده و عملیات اجرایی آن با کیفیت مطلوب در حال انجام است.