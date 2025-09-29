تربیت نسل مقاوم و متعهد با انتقال ارزشهای دفاع مقدس به جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، جانبازان و ایثارگران، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند برای بازخوانی رشادتها و فداکاریهای رزمندگان اسلام است و باید با بهرهگیری از این گنجینه عظیم، فرهنگ ایثار و مقاومت را به نسل امروز و آینده منتقل کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان ضمن تقدیر از تلاشهای سردار ظفری و همکاران وی در پاسداری از ارزشهای دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: فعالیتهای علمی، فرهنگی و اجرایی ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در تبیین و نشر این فرهنگ والا، نقشی کلیدی در زنده نگه داشتن حماسهها و ایثارگریهای ملت ایران دارد.
وی افزود: جامعه ورزش و جوانان استان همدان همواره قدردان مجاهدتها و تلاشهای ایثارگران و پیشکسوتان جهاد و شهادت است و اعتقاد دارد انتقال این فرهنگ میتواند زمینهساز تربیت نسل متعهد، مقاوم و پویا در عرصههای مختلف بهویژه ورزش و فعالیتهای اجتماعی باشد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان نیز در این دیدار با قدردانی از حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند نهادینهسازی فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان هستیم و در این مسیر، جامعه ورزش و جوانان میتواند نقش بسیار تأثیرگذاری ایفا کند.
سردار مهدی ظفری با اشاره به همکاریهای مشترک میان ادارهکل ورزش و جوانان و ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، تصریح کرد: برگزاری برنامههای فرهنگی و ورزشی در مناسبتهای ملی و مذهبی، همایشهای مشترک و استفاده از ظرفیت ورزشکاران بهعنوان الگوهای اجتماعی، میتواند به انتقال ارزشهای دفاع مقدس کمک شایانی نماید.
سردار ظفری ضمن تقدیر از اخلاقمداری حقیقی، اظهار داشت: پیش از قهرمانپروری، روحیه اخلاقی و پهلوانی در جامعه ورزش و ادارهکل ورزش و جوانان همدان حاکم شده که این مهم حاصل مدیریت شایسته آقای حقیقی است.
در پایان این دیدار، علی حقیقی با اهدای لوح تقدیر از خدمات صادقانه و مجاهدتهای سردار ظفری در پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس قدردانی کرد.
