به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع‌کمالی بعدازظهر پنجشنبه در آئین رونمایی رسانه‌ای مجموعه کتاب‌های گویای ادبیات پایداری با عنوان «هشت بهشت» اظهار کرد: استخراج روایت‌های ناب از دوران دفاع مقدس و بازآفرینی آن‌ها در قالب‌های نو، اقدامی ماندگار و قابل تقدیر است که می‌تواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ایفا کند.

وی با اشاره به اهمیت نحوه ارائه آثار فرهنگی افزود: تولید محتوا به‌تنهایی کافی نیست، بلکه نوع ارائه هنرمندانه آن، عامل تعیین‌کننده در میزان اثرگذاری بر مخاطب است و کتاب گویا نمونه‌ای از تلفیق محتوا و هنر محسوب می‌شود.

فرمانده سپاه همدان با بیان اینکه دفاع مقدس گنجینه‌ای از تجربه و عبرت برای مواجهه با دشمنان در مقاطع مختلف است، تصریح کرد: تا زمانی که فرهنگ شهدا به‌درستی به جامعه منتقل شود، جریان تحریف تاریخ و جنگ شناختی فرصت اثرگذاری نخواهد یافت.

زارع‌کمالی ادامه داد: اگر در مقاطعی دچار ضعف در جنگ روایت‌ها شده‌ایم، ناشی از کم‌توجهی به تبیین انگیزه‌های رزمندگان و شهداست؛ انگیزه‌ای که ریشه در قرب‌الی‌الله داشت و باید چرایی جنگ و دستاوردهای آن برای جامعه امروز به‌روشنی تشریح شود.

وی با اشاره به ابتکار تبدیل بخشی از کتاب‌های صوتی به آهنگ پیشواز تلفن همراه، این اقدام را نمونه‌ای از بهره‌گیری هوشمندانه از ابزارهای روز دانست و گفت: استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و فناوری‌های جدید می‌تواند دامنه مخاطبان آثار دفاع مقدس را گسترش دهد.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان در پایان با گرامیداشت یاد و نام شهید حاج قاسم سلیمانی خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی یک مکتب و مدرسه فکری است که ریشه در معارف علوی و فاطمی دارد و معرفی این مکتب به نسل جوان نیازمند تولید آثار فاخر فرهنگی از جمله کتاب و محصولات هنری است.