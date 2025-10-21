  1. جامعه
  2. شهری
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

سرای محله باغ فردوس در تهران آماده بهره‌برداری می‌شود

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک تهران گفت: احداث سرای محله باغ فردوس با هدف توسعه فضاهای فرهنگی، ورزشی و آموزشی مورد نیاز شهروندان تا کمتر از یک ماه دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید افشاری معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک تهران گفت: محله باغ فردوس یکی از محلات ۲۷ گانه منطقه یک و تنها محله‌ای بود که ساختمان مناسبی برای فعالیت‌های سرا نداشت و شهروندان و ساکنان این محله از مدیریت شهری منطقه درخواست احداث مکانی برای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی، آموزش، ورزشی و … را در محله داشتند.

وی افزود: بر همین اساس احداث سرای محله باغ فردوس به متراژ یک هزار و ۷۰۰ متر مربع و زیر بنایی در ۵ طبقه در دستور کار قرار گرفت و اکنون در مراحل پایانی است و تا پایان آبان ماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

افشاری تصریح کرد: سرای محله دارای کتابخانه، سالن آمفی تئاتر، کلاس و کارگاه‌های آموزشی است و پس از نازک کاری و راه اندازی و تست تأسیسات به بهره برداری خواهد رسید.

کد خبر 6629784

برچسب‌ها

