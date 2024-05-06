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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۵۵

افشاری خبر داد؛

سرانجام احداث سرای محله باغ فردوس تهران

سرانجام احداث سرای محله باغ فردوس تهران

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک تهران توضیحاتی درباره سرانجام احداث سرای محله باغ فردوس ارایه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید افشاری معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک گفت: محله باغ فردوس یکی از محلات ۲۷ گانه منطقه یک و تنها محله‌ای بود که ساختمان مناسبی برای فعالیت‌های سرا نداشت و شهروندان و ساکنان این محله از مدیریت شهری منطقه درخواست احداث مکانی برای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی، آموزش، ورزشی و … را در محله داشتند.

وی افزود: با اولویت دهی به درخواست‌های شهروندان بررسی‌های لازم انجام شد و ساختمان قدیمی اسکان کارگری در بوستان قلمستان تخریب و احداث این سرا به مساحت یک هزار و ۵۵۰ متر مربع در ۵ طبقه دارای کتابخانه، سالن آمفی‌تئاتر، کلاس و کارگاه‌های آموزشی و کارگاه‌های مدیریت بحران از دی ماه آغاز و اکنون این پروژه زودتر از زمان تعیین شده با پیشرفت بیش از ۴۰ درصدی بتن‌ریزی سقف سوم به مساحت ۳۱۵ متر مربع آن به اتمام رسیده و ستون‌های طبقه چهارم در مرحله قالب‌گیری است.

افشاری حفظ درخت ۸۰ ساله چنار قدیمی در این مجموعه را یکی از مهمترین اتفاقات در احداث این سرا دانست و گفت: از ابتدای کار در مرحله گودبرداری و فونداسیون و … تمام تلاش نیروهای اجرایی حفظ این درخت و جلوگیری از هر گونه صدمه به آن بود که اکنون با فصل بهار این درخت همچنان سبز است و در میانه طبقات خودنمایی می‌کند.

کد مطلب 6098409

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