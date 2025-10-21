اسامی روزهای هفته پرستار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان نظام پرستاری، تولد حضرت زینب (س) امسال مصادف با ۵ آبان است و بر همین اساس برای توجه به ابعاد مختلف مسائل مادی و معنوی پرستاری هر یک از روزهای هفته پرستار (از جمعه دوم تا پنجشنبه هشتم آبان) نامگذاری شده است.

فهرست اسامی روزهای هفته پرستار

جمعه ۲ آبان پرستار، سلامت جسمی و معنوی

شنبه ۳ آبان پرستاری، ایثار و شهادت

یکشنبه ۴ آبان پرستار، علم‌ورزی، پژوهش

دوشنبه ۵ آبان پرستار؛ تجلی علم و خدمت در بالین بیمار (روز پرستار)

سه‌شنبه ۶ آبان پرستاری، تکریم پیشکسوتان

چهارشنبه ۷ آبان پرستاری جامعه‌نگر؛ نقش‌آفرینی در ارتقای سلامت همگانی

پنج‌شنبه ۸ آبان خانواده؛ حامی جامعه پرستاری

هفته پرستار هر سال به مناسبت تولد حضرت زینب (س) و روز پرستار در سراسر کشور با برنامه‌های مختلف در سطح ملی و استانی برگزار می‌شود.