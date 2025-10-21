اسامی روزهای هفته پرستار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سازمان نظام پرستاری، تولد حضرت زینب (س) امسال مصادف با ۵ آبان است و بر همین اساس برای توجه به ابعاد مختلف مسائل مادی و معنوی پرستاری هر یک از روزهای هفته پرستار (از جمعه دوم تا پنجشنبه هشتم آبان) نامگذاری شده است.
فهرست اسامی روزهای هفته پرستار
جمعه ۲ آبان پرستار، سلامت جسمی و معنوی
شنبه ۳ آبان پرستاری، ایثار و شهادت
یکشنبه ۴ آبان پرستار، علمورزی، پژوهش
دوشنبه ۵ آبان پرستار؛ تجلی علم و خدمت در بالین بیمار (روز پرستار)
سهشنبه ۶ آبان پرستاری، تکریم پیشکسوتان
چهارشنبه ۷ آبان پرستاری جامعهنگر؛ نقشآفرینی در ارتقای سلامت همگانی
پنجشنبه ۸ آبان خانواده؛ حامی جامعه پرستاری
هفته پرستار هر سال به مناسبت تولد حضرت زینب (س) و روز پرستار در سراسر کشور با برنامههای مختلف در سطح ملی و استانی برگزار میشود.
