به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان، روز جمعه دوم آبان ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز هفته پرستاری در کشور، طی سخنانی در نمازجمعه تهران، گفت: امروز جامعه ۳۰۰ هزار نفری پرستاری کشور افتخار دارد که به طور ۲۴ ساعته و در تمام ایام هفته، در خط مقدم نظام سلامت مشغول خدمت‌رسانی به مردم است. وقتی می‌گوئیم جامعه پرستاری، طیف وسیعی از ارائه‌کنندگان خدمات را منظور داریم؛ از همکاران سختکوش فوریت‌های ۱۱۵و پیش‌بیمارستانی که در تمام لحظات، در جاده و خیابان و بیابان خدمت ارائه می‌دهند و امروز نیز در این نماز جمعه مشغول مراقبت از نمازگزاران هستند، تا پرستارانی که در بیمارستان‌ها فعالیت می‌کنند، همکاران کمک‌پرستار، همکاران اتاق عمل و هوشبری، و مدیران پرستاری از وزارت بهداشت تا بیمارستان‌ها؛ همه جزو خانواده بزرگ پرستاری کشورند.

وی افزود: خدمات پرستاران هرگز تعطیل‌بردار نیست. در سیل، زلزله، آلودگی هوا یا جنگ، هیچ‌گاه خدمات سلامت به مردم متوقف نمی‌شود؛ بلکه نیاز به آنها افزایش می‌یابد. در جنگ ۱۲ روزه، کادر درمان و پرستاری در کنار نیروهای نظامی برای حفظ امنیت کشور و سلامت مردم، جانانه پای کار بودند. تمام مرخصی‌های آنان لغو شد و نیروهای داوطلب به جمع نیروهای بیمارستانی اضافه شدند تا حتی خدمات به یک بیمار معطل نماند. خانواده سلامت و پرستاری در این جنگ شهدایی را نیز تقدیم انقلاب کردند اما این خدمات تنها به نقش پرستاران محدود نمی‌شود.

نجاتیان با یادآوری این مطلب که رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۳ در دیدار با پرستاران نکات ارزشمندی بیان فرمودند و تأکید کردند که برای حفظ سلامت جامعه، نقش پرستاری در تراز اول قرار دارد، گفت: امروز جامعه ایران با مسائل جدیدی در حوزه سلامت مواجه است که پرستاران می‌توانند در آن نقش عمده‌ای ایفا کنند.

وی افزود: سالمند شدن جمعیت، افزایش بیماری‌های مزمن و پرهزینه بودن بستری در بیمارستان‌ها، سبب شده است که در دنیا مراقبت از بیمارستان‌ها به سطح جامعه کشیده شود و موضوع «خودمراقبتی» در دستور کار جدی قرار گیرد.

نجاتیان ادامه داد: پرستاران با علم و دانش فراوان خود، می‌توانند در این زمینه به کشور کمک شایانی کنند. مقام معظم رهبری پس از ایام کرونا در سخنانی فرمودند «اگر به پرستاری توجه نشود، در بزنگاه‌ها آسیب خواهیم دید.» شاید در ابتدا تصور می‌کردیم منظور ایشان از بزنگاه‌ها، حوادثی مانند سیل، زلزله و جنگ باشد؛ که البته بسیار مهم‌اند، اما به نظر می‌رسد نگاه ایشان ژرف‌تر و دوراندیشانه‌تر بوده است. امروز بزنگاه اصلی ما در حوزه سلامت، سالمندی جمعیت است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: ما در آینده‌ای نه‌چندان دور با پدیده سالمندی جمعیت مواجه خواهیم بود و همه ما در ارکان اجتماعی، اقتصادی و نظام سلامت باید خود را برای این موضوع مهم آماده کنیم. در حال حاضر در حوزه پرستاری حدود ۱۶۰۰ مرکز مراقبت در منزل در سراسر کشور مشغول ارائه خدمات هستند. سازمان نظام پرستاری نیز هزاران نفر از شهروندان را در زمینه مراقبت از سالمندان آموزش داده است. با این حال، باید به بیمه مراقبت‌های پرستاری در منزل توجه ویژه‌ای شود.

وی با تاکید بر اینکه رشد و توسعه پرستاری پس از انقلاب اسلامی بسیار چشمگیر بوده است، بیان کرد: امروز ایران اسلامی در حوزه پرستاری و آموزش پرستاری کاملاً خودکفا است. حدود ۲۲۰ دانشکده پرستاری سالانه ۲۰ هزار پرستار تربیت می‌کنند.

نجاتیان با اشاره به اینکه تمام دولت‌ها دیدگاه ویژه‌ای نسبت به حوزه پرستاری داشته‌اند گفت: در دولت چهاردهم نیز این نگاه حمایتی ادامه دارد. ریاست محترم‌جمهور که از خانواده سلامت هستند و وزیر محترم بهداشت، نگاه کاملاً حمایت‌گرانه‌ای به حوزه پرستاری دارند. اما با وجود این حمایت‌ها، پرستاران هنوز با مشکلاتی روبه‌رو هستند که نیازمند توجه جدی دولت و مجلس است.

وی افزود: کمبود شدید پرستار در کشور، به علت استخدام و نگهداشت ناکافی نیروها، به یکی از مشکلات اصلی نظام سلامت تبدیل شده است. در حال حاضر تعداد پرستاران در بیمارستان‌ها حدود نصف استاندارد جهانی است. پرستاران، که عمدتاً بانوان هستند، مجبور به اضافه‌کار اجباری می‌شوند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: در حوزه معوقات و مطالبات نیز نگرانی‌هایی وجود دارد؛ هرچند دولت در حد توان خود برای پرداخت آنها تلاش کرده است. همچنین عدم عدالت در توزیع منابع و جایگاه‌های تصمیم‌گیری در نظام سلامت از جمله مشکلاتی است که جامعه پرستاری با آن مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: به رغم تمامی مشکلات و ناکافی بودن امکانات، پرستاران ایران اسلامی خود را متعهد می‌دانند که در همه شرایط و در هر زمانی که مردم به آنان نیاز دارند، جانانه به خدمت مردم بشتابند. اگر در کیفیت خدمات پرستاری کاستی‌هایی مشاهده می‌شود، بی‌تردید بخشی از آن به‌دلیل کم‌توجهی ما مسئولان در فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ارائه خدمات شایسته به جامعه است.

نجاتیان ابراز امیدواری کرد که با نگاه حمایتگرانه‌ای که مجموعه مسئولان نظام جمهوری اسلام و در رأس آنها مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و ریاست مجلس و ریاست همه قوا به پرستاری داشتند به جایگاهی برسیم که مردم بتوانند از خدمات باکیفیت پرستاری استفاده کنند و رضایتمندی مردم تأمین شود.

وی در پایان با بیان حدیثی از امام صادق (ع) گفت: حضرت می‌فرمایید ۱۳ تن از خانم‌ها در رکاب امام زمان (عج) حضور دارند که از بیماران پرستاران می کننند و این افتخاری برای ما در جامعه پرستاری است که جزئی از یاران آن حضرت در زمان ظهور باشیم.