فرماندار گناوه: شیلات نقش بسزایی در تحقق شعار سال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری بعد از ظهر سه شنبه در بازدید سرزده از اداره شیلات این شهرستان اظهار کرد: حوزه شیلات و آبزیان یک قابلیت بی‌نظیر برای اشتغال زایی و درآمدزایی و ارز آوری در این شهرستان است و خوشبختانه در سال‌های اخیر در این حوزه، سرمایه گذاری‌های بسیار خوبی توسط بخش خصوصی با حمایت دولت انجام شده است.

وی تاکید کرد: شهرستان ساحلی گناوه به‌عنوان یکی از مناطق راهبردی کشور در حوزه آبزی‌پروری و صنعت شیلات، ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار دارد که باید از این منابع نهایت بهره از آنها برده شود.

فرماندار گناوه از رئیس شیلات این شهرستان خواست از طریق مسئولیت اجتماعی شرکت‌های موجود در سایت‌های پرورش میگو و صیادی استفاده مطلوب کند.

وی همچنین بر صیانت از اموال و املاک اداره شیلات شهرستان تاکید کرد.