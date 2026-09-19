تشریح جزئیات برگزاری هفتمین اجلاس کنوانسیون تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری اظهار کرد: از روز یکشنبه نشست‌های کارشناسی هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران با حضور نمایندگان کشورهای ساحلی دریای خزر و نمایندگان نهادهای بین‌المللی در تهران آغاز می‌شود و این نشست‌ها تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت و روز چهارشنبه یکم مهرماه نیز نشست عالی‌رتبه برگزار می‌شود.

وی افزود: حضور نمایندگان کشورهای مختلف در تهران از روز گذشته آغاز شده است و جمهوری اسلامی ایران با فراهم کردن زمینه برگزاری این اجلاس در پایتخت، تلاش کرده است موضوعات و چالش‌های زیست‌محیطی دریای خزر در یک چارچوب منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در این نشست چهار روزه، موضوعات مهم مرتبط با حفاظت از محیط زیست دریای خزر، همکاری‌های منطقه‌ای، چالش‌های مشترک و راهکارهای تقویت همکاری میان کشورهای ساحلی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و درباره اسناد و موضوعات مورد توافق، تصمیم‌گیری‌های لازم انجام می‌شود.

انصاری تأکید کرد: برگزاری این اجلاس در تهران، آن هم پس از سه سال وقفه، نتیجه پیگیری و تلاش جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست برای فعال نگه داشتن سازوکارهای منطقه‌ای حفاظت از دریای خزر است و میزبانی ایران از این رویداد بین‌المللی، فرصت ارزشمندی برای طرح جدی‌تر مسائل خزر و دستیابی به همکاری‌های مؤثرتر میان کشورهای ساحلی فراهم می‌کند.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس تلاش خواهد کرد با استفاده از ظرفیت گفت‌وگوهای منطقه‌ای و بین‌المللی، موضوعات مهم و مشترک دریای خزر را با جدیت دنبال کند و زمینه را برای اتخاذ تصمیم‌های مشترک و اقدامات عملی در مسیر حفاظت از این پهنه آبی فراهم آورد.

معاون رئیس‌جمهور افزود: در پایان این نشست نیز جمع‌بندی مباحث و دیدگاه‌های کشورهای حاضر در قالب بیانیه اجلاس ارائه خواهد شد تا مواضع و توافقات کشورهای عضو درباره مهم‌ترین موضوعات زیست‌محیطی دریای خزر منعکس شود.

انصاری خاطرنشان کرد: برای جمهوری اسلامی ایران، دریای خزر یک میراث طبیعی مشترک و سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل‌های امروز و آینده است و برگزاری هفتمین اجلاس کنوانسیون تهران در تهران، با میزبانی ایران و پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست، گامی مهم در جهت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای حفاظت از این پهنه آبی به شمار می‌رود.