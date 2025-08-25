به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رستم‌پور، رئیس سازمان شیلات از افتتاح ۱۵۵ پروژه شیلاتی با اعتبار ۲۱.۲۵۵ میلیارد ریال در ۲۷ استان کشور خبر داد و گفت: این تعداد پروژه میزان تولید محصولات شیلاتی را به ۱۰ هزار و ۱۳۶ تن و میزان تولید بچه ماهیان را به ۲۴ میلیون قطعه خواهد رساند.

وی افزود: بهره‌برداری از این تعداد پروژه شیلاتی در کشور برای ۷۲۰ نفر اشتغال مستقیم، ۱۶۵۲ نفر اشتغال غیرمستقیم و موجب بهره‌برداری ۷۰۶ خانوار از مزایای آن خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: بیشترین تعداد پروژه‌های قابل افتتاح با ۲۳ پروژه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (آب‌های داخلی) بوده و استان بوشهر با ۱۹ پروژه و گلستان با ۱۶ پروژه در ردیف‌های بعدی بیشترین تعداد پروژه‌های قابل افتتاح سال جاری را شامل می‌شوند.

گفتنی است؛ پروژه‌های قابل افتتاح در حوزه شیلات و آبزی‌پروری در زمینه‌های ماهیان گرم آبی و سردآبی، پرورش ماهی در قفس، پرورش میگو، احداث استخرهای بتنی، کارخانه تولید خوراک آبزیان، پرورش ماهیان زینتی و تکثیر و پرورش زالوی طبی و جلبک است.