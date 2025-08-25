  1. اقتصاد
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

۱۵۵ پروژه شیلاتی در ۲۷ استان کشور افتتاح می‌شود

همزمان با گرامیداشت هفته دولت، ۱۵۵ پروژه شیلاتی در ۲۷ استان کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رستم‌پور، رئیس سازمان شیلات از افتتاح ۱۵۵ پروژه شیلاتی با اعتبار ۲۱.۲۵۵ میلیارد ریال در ۲۷ استان کشور خبر داد و گفت: این تعداد پروژه میزان تولید محصولات شیلاتی را به ۱۰ هزار و ۱۳۶ تن و میزان تولید بچه ماهیان را به ۲۴ میلیون قطعه خواهد رساند.

وی افزود: بهره‌برداری از این تعداد پروژه شیلاتی در کشور برای ۷۲۰ نفر اشتغال مستقیم، ۱۶۵۲ نفر اشتغال غیرمستقیم و موجب بهره‌برداری ۷۰۶ خانوار از مزایای آن خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: بیشترین تعداد پروژه‌های قابل افتتاح با ۲۳ پروژه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (آب‌های داخلی) بوده و استان بوشهر با ۱۹ پروژه و گلستان با ۱۶ پروژه در ردیف‌های بعدی بیشترین تعداد پروژه‌های قابل افتتاح سال جاری را شامل می‌شوند.

گفتنی است؛ پروژه‌های قابل افتتاح در حوزه شیلات و آبزی‌پروری در زمینه‌های ماهیان گرم آبی و سردآبی، پرورش ماهی در قفس، پرورش میگو، احداث استخرهای بتنی، کارخانه تولید خوراک آبزیان، پرورش ماهیان زینتی و تکثیر و پرورش زالوی طبی و جلبک است.

