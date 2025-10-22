به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در حالی امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر) در سومین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف الوحدات اردن می‌رود که در دو بازی گذشته برابر الوصل امارات و المحرق بحرین شکست خورده است. آبی‌پوشان که هنوز امتیازی در این رقابت‌ها کسب نکرده‌اند، به دنبال نخستین پیروزی خود هستند تا امیدشان برای صعود به مرحله حذفی زنده بماند.

ریکاردو ساپینتو برای این دیدار اکثر بازیکنان خود را در اختیار دارد. با این حال، روزبه چشمی به دلیل ناآماده بودن و دیدیه اندونگ به علت مسائل انضباطی نمی‌توانند استقلال را همراهی کنند؛ همچنین موسی جنپو وینگر مالیایی استقلال هم در آخرین تمرین این تیم دچار مصدومیت شد تا حضورش در دیدار با الوحدات در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

در سوی مقابل، تیم فوتبال الوحدات اردن چهار بازیکن اصلی خود را برای این دیدار از دست داده است. این تیم در آخرین دیدار خود در جام اردن با نتیجه پرگل ۶ بر صفر مقابل الجلیل به پیروزی رسید. جمال محمود، سرمربی الوحدات، در آن بازی به چند بازیکن ذخیره فرصت حضور داد تا آنان را برای دیدار حساس برابر استقلال آماده کند.

الوحدات که مانند استقلال هنوز امتیازی در گروه A کسب نکرده، در رده سوم جدول قرار دارد. نماینده اردن در دو دیدار قبلی خود ابتدا با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب المحرق بحرین شد و سپس با حساب ۲ بر یک برابر الوصل امارات شکست خورد. با این حال، اردنی‌ها امیدوارند با کسب سه امتیاز از دیدار برابر استقلال، نخستین برد خود را در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا جشن بگیرند و شانس صعودشان را حفظ کنند.

این تیم در تقابل‌های اخیر خود برابر نمایندگان ایران نتایج خوبی گرفته است. الوحدات تاکنون چهار بار برابر تیم‌های ایرانی به میدان رفته که حاصل آن دو پیروزی، یک تساوی و یک شکست بوده است. در مجموع این دیدارها، الوحدات چهار گل زده و سه گل دریافت کرده است.

در سال ۲۰۲۱ این تیم دو بار در عربستان مقابل فولاد خوزستان قرار گرفت که در دیدار نخست یک بر صفر باخت و در بازی برگشت با همین نتیجه به پیروزی رسید. فصل گذشته نیز برابر سپاهان اصفهان در عمان با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد و در بازی برگشت در قطر به تساوی یک بر یک دست یافت.

«جونیور اجای» مهاجم نیجریه‌ای الوحدات در هفته‌های اخیر عملکرد درخشانی داشته است. او در دیدار نخست برابر الوصل یک گل به ثمر رساند و در بازی اخیر مقابل الجلیل نیز نقش مؤثری در چند گل تیمش داشت تا به یکی از مهره‌های کلیدی جمال محمود تبدیل شود.

الوحدات در آخرین دیدار خود با آرایش ۲-۴-۴ بازی کرد و احتمال دارد سرمربی اردنی همین سیستم را مقابل استقلال نیز به کار بگیرد. در این صورت، عبدالله الفاخوری درون دروازه قرار خواهد گرفت و بازگشت دو بازیکن ملی‌پوش فلسطینی تیم یعنی «وجدی نبهان» و «عامر جاموس» نیز محتمل است. این دو بازیکن در دیدار گذشته به دلیل خستگی ناشی از بازی‌های ملی استراحت کرده بودند.

فهرست بازیکنان الوحدات برای دیدار با استقلال به شرح زیر است:

عبدالله الفاخوری، احمد عرباش، ربیع عزالدین، احمد ثائر، احمد صبره، منذر العلوی، عامر جاموس، عرفات الحاج، ایهم سمامره، دانیال عفانه، محمد کحلان، محمد الموالی، مصطفی کمال، مصطفی معوض، وجدی نبهان، مهند سمرین، شوقی القزعه و جونیور اجای.

این نخستین رویارویی استقلال و الوحدات در تاریخ رقابت‌های آسیایی است. آبی‌پوشان پیش از این دو بار برابر تیم الفیصلی اردن به میدان رفته‌اند که هر دو دیدار را با پیروزی پشت سر گذاشته‌اند.

میانگین سنی بازیکنان استقلال ۲۷ سال و میانگین سنی تیم اردنی ۲۵.۴ سال است. الوحدات در ترکیب خود ۵ بازیکن خارجی دارد و استقلال نیز با از ۷ بازیکن خارجی بهره می‌برد.

آمار استقلال در رقابت‌های آسیایی نشان می‌دهد این تیم در مجموع ۱۵۰ بازی انجام داده که حاصل آن ۷۱ برد، ۴۴ تساوی و ۴۴ شکست بوده است. در پنج دیدار اخیر، الوحدات سه برد، یک تساوی و یک شکست کسب کرده، در حالی که استقلال تنها یک پیروزی، سه تساوی و یک شکست داشته است؛ هر دو شکست اخیر دو تیم در لیگ قهرمانان آسیا رقم خورده است.

قضاوت دیدار فردا بر عهده «محمد خالد» داور عربستانی است که سابقه چهار قضاوت برای تیم‌های ایرانی را در کارنامه دارد. او در سه بازی ملی برای ایران دو برد و یک شکست را سوت زده و یک دیدار از تیم تراکتور را نیز قضاوت کرده است. دیدار استقلال و الوحدات اردن از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.