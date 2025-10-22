به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، باتوجه به شروع فرآیند آماده‌سازی تیم ملی جهت فیفادی آبان ماه و حضور در تورنمنت چهارجانبه امارات، به پیشنهاد امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از هفته آتی در مرکز ملی فوتبال (ساختمان پک)، کادر فنی در روزهای کاری هفته از ساعت ١۵ الی ١۶ آمادگی حضور کارشناسان فنی، سرمربیان لیگ برتر و بازیکنان سابق تیم ملی- که دارای مدرک مربیگری پیشرفته هستند- جهت تبادل نظر و همفکری دارد.

برنامه کاری اعضای کادر فنی در این ایام همچون روزهای معمول، از صبح برقرار است.