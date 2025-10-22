  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

دعوت قلعه‌نویی از فوتبالی ها برای تبادل نظر

دعوت قلعه‌نویی از فوتبالی ها برای تبادل نظر

سرمربی تیم ملی فوتبال از خبرگان فوتبال ایران برای حضور در مرکز ملی فوتبال و تبادل نظر دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، باتوجه به شروع فرآیند آماده‌سازی تیم ملی جهت فیفادی آبان ماه و حضور در تورنمنت چهارجانبه امارات، به پیشنهاد امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از هفته آتی در مرکز ملی فوتبال (ساختمان پک)، کادر فنی در روزهای کاری هفته از ساعت ١۵ الی ١۶ آمادگی حضور کارشناسان فنی، سرمربیان لیگ برتر و بازیکنان سابق تیم ملی- که دارای مدرک مربیگری پیشرفته هستند- جهت تبادل نظر و همفکری دارد.

برنامه کاری اعضای کادر فنی در این ایام همچون روزهای معمول، از صبح برقرار است.

کد خبر 6631043

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها