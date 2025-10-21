حردانی: شرایط استقلال بهتر از قبل شده/ کاپیتانی برایم افتخار است

به گزارش خبرنگار مهر، صالح حردانی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال الوحدات اردن در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: در دو بازی گذشته پیروز نشده ایم و تمام تمرکزمان برای پیروزی با الوحدات است و تیم حریف را به خوبی آنالیز کرده ایم و استقلال متفاوتی را خواهید دید و با کمک هواداران امیدوارم دست پُر از زمین خارج شویم.
او ادامه داد: هر بازیکنی از اینکه کاپیتان میشود خوشحال است و این افتخاری برای من محسوب میشود.
مدافع استقلال تصریح کرد: شرایط تیم در هفتههای اخیر خوب بوده و بازیکنان تمرینات بسیار خوبی انجام دادهاند. رفاقت و هماهنگی بین تمام بازیکنان برقرار است و بازی فردا برای ما اهمیت زیادی دارد. از هواداران میخواهم که سنگ تمام بگذارند تا ما بتوانیم با دست پر از زمین بازی خارج شویم.
