۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

حردانی: شرایط استقلال بهتر از قبل شده/ کاپیتانی برایم افتخار است

مدافع تیم فوتبال استقلال گفت: شرایط تیم ما نسبت به دیدارهای گذشته بهتر شده و تلاش می کنیم برابر الوحدات به پیروزی برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، صالح حردانی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال الوحدات اردن در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: در دو بازی گذشته پیروز نشده ایم و تمام تمرکزمان برای پیروزی با الوحدات است و تیم حریف را به خوبی آنالیز کرده ایم و استقلال متفاوتی را خواهید دید و با کمک هواداران امیدوارم دست پُر از زمین خارج شویم.

او ادامه داد: هر بازیکنی از اینکه کاپیتان می‌شود خوشحال است و این افتخاری برای من محسوب می‌شود.

مدافع استقلال تصریح کرد: شرایط تیم در هفته‌های اخیر خوب بوده و بازیکنان تمرینات بسیار خوبی انجام داده‌اند. رفاقت و هماهنگی بین تمام بازیکنان برقرار است و بازی فردا برای ما اهمیت زیادی دارد. از هواداران می‌خواهم که سنگ تمام بگذارند تا ما بتوانیم با دست پر از زمین بازی خارج شویم.

    نظرات

    • مهدي عطايي US ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
      1 0
      پاسخ
      صالح حرداني ثابت كرد لايق ترين هست براي كاپيتاني، انشالله تيم محبوبم بازيو ببره💙💙💙💙

