«نه به پادشاه»، ترس مردم آمریکا از مرگ دموکراسی

به گزارش خبرگزاری مهر؛ ایسنا نوشت: «امیرعلی ابوالفتح» طی گفت‌وگویی درباره برگزاری تظاهرات «نه به پادشاه» در آمریکا با بیان اینکه «این دومین تظاهرات در این سطح است که در دولت دوم دونالد ترامپ برگزار می‌شود» گفت: تظاهرات اول در ماه ژوئن برگزار شد که به لحاظ شرکت‌کنندگان و مکان‌هایی که در آن تظاهرات برگزار شد، کمتر بود اما در دومین تظاهرات برآورد شده که ۶ تا هفت میلیون نفر که روز شنبه برگزار شد شرکت داشتند.

مخالفت با سیاست‌های محافظه کاران دولت ترامپ

وی ادامه داد: این تظاهرات مجموعه‌ای از جریان‌های سیاسی، اجتماعی و فکری است که در یک چیز با هم مشترک هستند و آن هم مخالفت با سیاست‌های محافظه کاران دولت ترامپ است. حرف‌شان این است که ترامپ و اطرافیانش منش و رفتار و حرف‌هایش به گونه‌ای است که کشور را به شکل یک شاه دارد، اداره می‌کند و از این حکمرانی به دیکتاتوری، خودرایی و حکومت فردی نام می‌برند، اما به طور کلی حرف‌شان این است که این کارهای ترامپ با سنت جمهوری‌خواهان ایالت متحده مغایرت دارد و با آن مخالفت دارند.

این کارشناس مسائل آمریکا تصریح کرد: شرکت‌کنندگان در این تظاهرات اغلب از جریان لیبرالی در آمریکا هستند، تفکراتی مثل دگرباشان جنسی، چند ملیتی، سکولاریسم، حکومت از رنگین پوستان و اقلیت‌ها و زن‌ها. اینها معتقدند رفتار ترامپ غلط است مثلاً با اینکه کشور را با فرامین اجرایی اداره کند، کنگره را دور می‌زند و باعث تعطیلی دولت شده است و گارد ملی را به ایالت‌ها فرستاده و مخالفان خود و رسانه‌های مخالف را سرکوب می‌کند. البته فضای آمریکا تا حدی هم تحت تأثیر انتخابات است؛ چرا که سال آینده در اکتبر، انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار می‌شود که سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری را رقم می‌زند و محافظه‌کاران امیدوارند دوباره یک جمهوری‌خواه رئیس‌جمهور شود ولو اینکه ترامپ نباشد. از آن طرف لیبرال‌ها سعی دارند نماینده خود را معرفی کنند بنابراین فضای انتخاباتی در کیفیت این تظاهرات هم تأثیر دارد.

تظاهرات «نه به پادشاه»، یک ستاره دنباله‌دار درخشان

ابوالفتح در پاسخ به اینکه دامنه تظاهرات می‌تواند گسترده‌تر از آنچه تا الان شاهد بودیم شود؟ گفت: این تظاهرات در پنجاه ایالت آمریکا برگزار شده، اما در ایالت‌هایی که دموکرات‌ها پایگاه بیشتر دارند گسترده بوده و در ایالت‌هایی که جمهوری خواهان دست برتری دارند هم برگزار شده است. البته تظاهرات «نه به پادشاه» با تعداد زیاد، اما در یک روز برگزار می‌شود. برخی اعتراضات هستند که تعداد تظاهرکنندگان کم است اما تداوم دارد، مثل تظاهرات ضد جنگ و این تظاهرات پایدارتر هستند، اما تظاهرات «نه به پادشاه» مثل یک ستاره دنباله‌دار درخشان است که یک دفعه برگزار می‌شود و تمام می‌شود تا چند سال دیگر خیلی پایداری ندارد، اما اگر برگزاری این تظاهرات سه، چهار بار انجام شود اثر گذار است. این نوع اعتراضات قبلاً هم در زمان دوره اول ترامپ و اوباما در رابطه با جنبش ضد جنگ و یا در زمان جرج بوش برگزار شده است.

این کارشناس مسائل آمریکا تاکید کرد: این تظاهرات به معنای این نیست که سیاست‌های دولت آمریکا تغییر پیدا کند.

وی درباره نگاه دولت ترامپ به این تظاهرات اظهار کرد: ترامپ و دوستانش می‌گویند اینها افرادی میهن‌ستیز و آمریکاستیز و افراطی هستند و جرج سورس به آنها پول می‌دهد و گروه‌های یاغی طرفدار فلسطین هستند، اما طرفداران دولت ترامپ معتقدند که ترامپ رئیس‌جمهور موفقی بوده و اینها به همین دلیل به خیابان ریختند.

ضعف دموکرات‌ها به لحاظ رهبری و دستورالعمل حزب

ابوالفتح با بیان این که «اثر این تظاهرات را باید در انتخابات سال آینده دید»، ادامه داد: دموکرات‌ها خیلی در ضعف هستند، به لحاظ رهبری و دستورالعمل حزب خیلی ضعیف شدند و اگر بتوانند در انتخابات میان‌دوره‌ای تغییراتی ایجاد کنند از انرژی بیشتری برای اثر گذاری برخوردار می‌شوند، اما اگر شکست بخورند بعید است بتوانند دولت ترامپ را مهار کنند.

وی تاکید کرد: این تظاهرات بعید است در سیاست‌های ترامپ به ویژه تلاش برای ادامه آتش‌بس در غزه اثرگذار باشد، البته در تجمعات پرچم فلسطین است ولی به طور کلی طیف وسیعی از منتقدان ترامپ در این تظاهرات شرکت دارند حتی منتقدان اسرائیل هم در این تظاهرات هستند. هم‌چنین طیف دانشجویان مخالف ترامپ هم هستند.

این کارشناس مسائل آمریکا خاطرنشان کرد: تجمع به هر حال مهم است و می‌تواند اثرهایی داشته باشد. دغدغه مردم آمریکا در یک سال‌های جنگ بود، بعد مالیات و سپس سرمایه‌داری لجام گسیخته بود و بحث زنان و جنبش «می تو» بوده است، اما الان دغدغه بخش قابل توجهی از مردم آمریکا در مورد ساختار دموکراتیک آمریکاست. قبلاً فکر نمی‌کردند این ساختار اینقدر در خطر قرار بگیرد، اما الان در مورد ماهیت نظام و اصل و موجودیت دموکراتیک بودن ساختار آمریکا تشکیک شده است. اینها می‌ترسند که در کشورشان، شاه بر سر کار بیاید، البته ساختار آمریکا اجازه این کار را نمی‌دهد، اما ترس از اینکه دموکراسی آمریکایی بمیرد، وجود دارد. حتی اگر این تظاهرات اثر هم نگذارد به هر حال مثل یک تب دارد خودش را نشان می‌هد. الان دماسنج اجتماعی آمریکا روی مساله «دموکراسی» متمرکز شده است.