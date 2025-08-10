میزان مصرف آب در استان مرکزی به ۱۶۳ میلیون مترمکعب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرآبادانی پیشپیش از ظهریکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در حال حاضر ۵۲ درصد آب این استان از منابع سطحی و مابقی از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود.

وی افزود: در سال جاری با تولید و مصرف ۱۶۳ میلیون مترمکعب آب، استان مرکزی همچنان با چالش جدی مدیریت منابع آبی مواجه است.

سرآبادانی تصریح کرد: منابع سطحی استان مرکزی شامل سد کمال‌صالح، سد الغدیر و خطوط انتقال آب کوچری و زاینده‌رود هستند که بخش عمده‌ای از نیاز شهرهای اراک و ساوه را تأمین می‌کنند.

وی گفت: استان مرکزی دارای ۹۵۰ حلقه چاه فعال برای تأمین آب شرب مردم است.

پوشش ۱۰۰ درصدی آب شهری در استان مرکزی / ۹۸.۲۷ درصد روستاها تحت پوشش

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با اشاره به جمعیت تحت پوشش خدمات آبفا در استان اظهار کرد: ۳۴ شهر و ۸۷۵ روستا با جمعیتی بالغ بر یک‌میلیون و ۴۶۰ هزار نفر از خدمات شرکت آب و فاضلاب بهره‌مند هستند.

وی افزود: میزان پوشش آب شهری استان ۱۰۰ درصد و پوشش آب روستایی ۹۸.۲۷ درصد است و تعداد مشترکان آب در استان مرکزی نیز به ۷۱۴ هزار خانوار می‌رسد.

سرآبادانی با بیان اینکه میزان آب بدون درآمد استان ۲۵ درصد است، تصریح کرد: این میزان به دو دسته هدررفت ظاهری و واقعی تقسیم می‌شود که سهم هدررفت واقعی ناشی از فرسودگی لوله‌ها و انشعابات حدود ۱۵ درصد است.

وی ادامه داد: این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، این رقم به ۱۰ درصد محدود شده است.

استان مرکزی دارای ۱۳ تصفیه‌خانه و ۱۸ آزمایشگاه آب فعال است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: استان مرکزی دارای ۸۶۶ مخزن ذخیره آب با حجم کلی ۴۳۰ هزار مترمکعب است.

وی افزود: طول شبکه توزیع آب استان به ۷۵۰۰ کیلومتر و طول خطوط انتقال به ۳۲۰۰ کیلومتر می‌رسد که در زمینه پایش کیفیت نیز ۱۸ آزمایشگاه آب و ۵۱ واحد آب‌شیرین‌کن (عمدتاً در مناطق روستایی) در حال فعالیت هستند.

سرآبادانی تصریح کرد: استان مرکزی با ۱۳ تصفیه‌خانه و ۱۰ آزمایشگاه فاضلاب از استان‌های پیشرو در این حوزه به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۸۵۰ هزار نفر معادل ۷۴ درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش خدمات فاضلاب هستند و شهر اراک به‌تنهایی از ۹۸ درصد پوشش برخوردار است.

سرآبادانی تاکید کرد: در فصل پاییز با کاهش شدید منابع آبی روبه‌رو خواهیم بود و لازم است در بخش کشاورزی نیز صرفه‌جویی جدی انجام شود.

وی افزود: تنها با کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب در کشاورزی، می‌توان منابع موردنیاز صنایع استان را تأمین کرد.

۵۱ درصد مشترکان آب در استان مرکزی بالاتر از الگوی مصرف هستند / ۷۲ درصد منابع توسط پرمصرف‌ها مصرف می‌شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با اشاره به الگوی مصرف آب در این استان اظهار کرد: در حال حاضر تنها ۴۹ درصد از مشترکان، در چارچوب الگوی تعیین شده اقدام به مصرف آب می‌کنند، در حالی که این گروه تنها ۲۸ درصد از کل آب مصرفی را به خود اختصاص می‌دهند.

وی افزود: ۵۱ درصد دیگر از مشترکان که مصرفی بیش از الگوی تعیین‌شده دارند، در مجموع ۷۲ درصد منابع آبی را مصرف می‌کنند که این مسئله فشار قابل‌توجهی به شبکه توزیع و منابع موجود وارد کرده است.

سرآبادانی با اشاره به اینکه الگوی مصرف برای مشترکان در شهر اراک ۱۳ هزار لیتر در ماه تعیین شده، تصریح کرد: عبور بخش قابل توجهی از شهروندان از این الگو، یکی از عوامل اصلی ناپایداری منابع آبی و بروز تنش‌های آبی در فصل‌های گرم سال است.

وی تاکید کرد: رعایت الگوی مصرف، نه‌تنها در کاهش فشار بر منابع آبی مؤثر است بلکه زمینه را برای تأمین پایدار آب شرب به‌ویژه در ایام اوج مصرف فراهم می‌سازد.

سرآبادانی افزود: انتظار می‌رود با بهره‌گیری از روش‌های صرفه‌جویی، از جمله استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، اصلاح نشت‌ها و کاهش مدت زمان استحمام، به پایداری منابع کمک شود.

وی گفت: استمرار خشکسالی در سال‌های اخیر و کاهش بارندگی‌ها، مدیریت دقیق مصرف را به یک ضرورت جدی تبدیل کرده و نقش مشارکت مردم در این زمینه کاملاً حیاتی است.

تعیین تکلیف تأمین آب شهر امیرکبیر / آب منطقه‌ای تأمین ۶۰ لیتر بر ثانیه برای ۴۰ هزار نفر را بر عهده گرفت

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، با اشاره به آخرین وضعیت تأمین آب شهر امیرکبیر اظهار کرد: موضوع تأمین آب این شهر با جمعیت فعلی حدود ۳۵۰۰ نفر، یکی از مسائل مورد پیگیری جدی بوده که تعیین تکلیف نهایی شده است.

وی افزود: شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی متعهد شده تأمین آب مورد نیاز جمعیتی معادل ۴۰ هزار نفر را بر عهده بگیرد و بر این اساس، مقرر شده است ۶۰ لیتر بر ثانیه آب برای این منطقه تأمین شود.

سرآبادانی با بیان اینکه در سال‌های گذشته یک حلقه چاه در منطقه هفتاد قله برای این شهر حفاری شده بود، تصریح کرد: با توجه به اختلاف نظرهایی که در خصوص افق جمعیتی شهر امیرکبیر وجود داشت، ضروری بود که موضوع تأمین پایدار آب در این منطقه به‌صورت دقیق مشخص شود.

وی ادامه داد: شرکت آبفا نیز پس از نهایی شدن موضوع تأمین آب، مسئولیت ارائه خدمات به مشترکان فعال و ساکن را بر عهده گرفته است و در حال حاضر فعالیت‌های اجرایی در این زمینه در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تأکید کرد: شهر امیرکبیر در حوزه فاضلاب نیز با مسائل و نیازهای مهمی مواجه است که در دستور کار شرکت آبفا قرار دارد و در آینده نزدیک اقدامات لازم برای توسعه زیرساخت‌های فاضلاب شهری نیز پیگیری خواهد شد.