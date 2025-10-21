ماجرای آلودگی آب معدنی ایرانی در عمان، چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان در گفتگویی با خبرگزاری صدا و سیما در رابطه با آلودگی آب معدنی ایران در عمان گفت: با توجه به اینکه کالا گواهی بهداشت را داشته است و در مقصد هم نمونه برداری و سلامت کالا تأیید شده بود

وی ادامه داد: این دو بطری که استفاده شده توسط افراد پلمب نبوده بررسی‌ها نشان داده بطری‌های آب معدنی ایرانی صادراتی به عمان در خاک آن کشور دستکاری شده و مواد مخدر به آن تزریق شده بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان تأکید کرد: برای ما مسجل شده است که مشکل از آب معدنی نبوده و ظاهراً قتلی در یک خانواده است، متأسفانه پس از این اتفاق مصرف آب معدنی ایران در ایران و چند کشور حاشیه خلیج فارس ممنوع شد. البته وزات امور خارجه ما موضع گیری خوبی داشت و ما انتظار داریم وزارت بهداشت توسط امور بین الملل پیگیر این مسئله باشد زیرا این ظلمی است که به یک واحد تولید ایرانی شده و باید اعاده حیثیت صورت گیرد.