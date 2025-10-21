  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۷

ماجرای آلودگی آب معدنی ایرانی در عمان، چه بود؟

ماجرای آلودگی آب معدنی ایرانی در عمان، چه بود؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان گفت: بررسی‌ها نشان داده بطری‌های آب معدنی ایرانی صادراتی به عمان در خاک آن کشور دستکاری شده و مواد مخدر به آن تزریق شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان در گفتگویی با خبرگزاری صدا و سیما در رابطه با آلودگی آب معدنی ایران در عمان گفت: با توجه به اینکه کالا گواهی بهداشت را داشته است و در مقصد هم نمونه برداری و سلامت کالا تأیید شده بود

وی ادامه داد: این دو بطری که استفاده شده توسط افراد پلمب نبوده بررسی‌ها نشان داده بطری‌های آب معدنی ایرانی صادراتی به عمان در خاک آن کشور دستکاری شده و مواد مخدر به آن تزریق شده بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان تأکید کرد: برای ما مسجل شده است که مشکل از آب معدنی نبوده و ظاهراً قتلی در یک خانواده است، متأسفانه پس از این اتفاق مصرف آب معدنی ایران در ایران و چند کشور حاشیه خلیج فارس ممنوع شد. البته وزات امور خارجه ما موضع گیری خوبی داشت و ما انتظار داریم وزارت بهداشت توسط امور بین الملل پیگیر این مسئله باشد زیرا این ظلمی است که به یک واحد تولید ایرانی شده و باید اعاده حیثیت صورت گیرد.

کد خبر 6630053
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها