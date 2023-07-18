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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۸

۴۰ واحد مسکونی برای خانواده‌های دارای ۲ معلول کرمانشاه افتتاح شد

۴۰ واحد مسکونی برای خانواده‌های دارای ۲ معلول کرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه- ۴۰ واحد مسکونی برای خانواده‌های دارای ۲ معلول کرمانشاه با حضور مسئولان کشوری و استانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین واگذاری ۱۴ هزارمین واحد مسکونی به خانواده‌های دارای حداقل ۲ عضو معلول با حضور استاندار کرمانشاه، رئیس بنیاد مستضعفان کشور، رئیس بنیاد مسکن کشور و رئیس سازمان بهزیستی کشور ظهر سه‌شنبه برگزار شد.

ساخت این مجموعه ۱۴ هزار واحدی در قالب یک تفاهم نامه مشترک با همکاری بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، سازمان بهزیستی، راه و شهرسازی و انجمن خیرین کشور انجام و به خانوارهای هدف واگذار شده است.

در برنامه امروز مجموعه ۴۰ واحدی باقیمانده از شهرک فدک کرمانشاه به بهره برداری رسید که ۱۴ هزارمین واحد مسکونی برای خانواده‌های دارای حداقل ۲ عضو معلول محسوب می‌شود.

کد مطلب 5839881

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