به گزارش خبرنگار مهر، عزیز آنا محمد آف شامگاه سهشنبه در نشست خبری پس از پایان دیدار با سپاهان اظهار کرد: بازی با سپاهان برای ما یکی از سختترین رقابتهای فصل بود. آنها تیمی منظم و باکیفیت هستند که در طول نود دقیقه کوچکترین فرصتی برای اشتباه نمیدهند. برای شکست دادن چنین تیمی باید حداقل ده برابر انرژی خرج کنیم و در تمام لحظات تمرکز حداکثری داشته باشیم.
وی با اشاره به عملکرد بازیکنانش گفت: از تلاش بازیکنانم راضیام. ما برنامه خود را داشتیم و در بخشهایی از بازی توانستیم سپاهان را تحت فشار قرار دهیم، اما تفاوت تجربه و نظم تاکتیکی در نهایت نتیجه را رقم زد.
سرمربی تیم آخال اضافه کرد: سپاهان یکی از برترین تیمهای غرب آسیاست. آنها نهفقط در داخل ایران، بلکه در سطح قاره استاندارد بالایی از فوتبال ارائه میدهند. برای تیمی مثل آخال، حضور در چنین دیداری یک تجربه ارزشمند است و از این شکست درسهای زیادی خواهیم گرفت.
وی تأکید کرد: باید ایرادهای فنی را برطرف کنیم و با قدرت بیشتری در ادامه مسابقات ظاهر شویم. فوتبال فقط نتیجه نیست؛ مسیر رشد مهمتر است. ما تلاش میکنیم در دیدارهای بعدی چهرهای متفاوت از آخال نشان دهیم.
