منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به کاهش چشمگیر منابع آبی و عدم وقوع بارشها، بر اساس اعلام شرکت آب منطقهای اصفهان، حجم فعلی سد زایندهرود ۱۵۱ میلیون مترمکعب است که تنها ۱۱ درصد از ظرفیت سد را شامل میشود.
وی افزود: در این راستا، برنامههای عملیاتی برای صرفهجویی در مصارف آب در تمامی بخشها از جمله شرب، صنعت و فضای سبز تدوین و برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است.
شیشهفروش با تأکید بر لزوم اطلاعرسانی دقیق در خصوص وضعیت منابع آبی تصریح کرد: اطلاعات مرتبط با منابع و ذخایر آبی باید از مراجع رسمی همچون وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای اصفهان اخذ شود و به آمار غیر مستند ارائه شده در شبکههای مجازی توجهی نشود.
مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین بر ضرورت اقدام جدی وزارت نیرو در اجرای طرحهای تأمین آب و احیای رودخانه زایندهرود تأکید کرد و گفت: پیشگیری و توقف برداشتهای غیرمجاز در حوضه آبریز و تأمین حقابههای قانونی زایندهرود از جمله اقدامات ضروری برای مدیریت بحران کمآبی در استان است.
نظر شما