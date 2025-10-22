ادامه پاکسازی در شهرداری کرمانشاه؛ چند مدیر دیگر بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اقدامات دستگاههای امنیتی و نظارتی برای مقابله با فساد در مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه، چند تن از مدیران و کارکنان یکی از سازمانهای وابسته به شهرداری کرمانشاه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران بازداشت شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده، این بازداشتها در چارچوب برخورد قاطع با تخلفات مالی، اقتصادی و اداری صورت گرفته و در ادامه روند پاکسازی و شفافسازی در سیستم مدیریت شهری انجام شده است.
گفتنی است طی روزها و هفتههای گذشته نیز دو عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه به همراه چند مدیر از بخشهای مختلف شهرداری توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارهکل اطلاعات استان کرمانشاه دستگیر شده بودند.
به گفته منابع آگاه این اقدامات در راستای تحقق شعار شفافیت، سلامت اداری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاههای اجرایی استان انجام میشود و دستگاههای امنیتی و نظارتی همچنان با جدیت موضوع را دنبال میکنند.
بر اساس اعلام منابع رسمی، پرونده بازداشتشدگان پس از تکمیل مراحل اولیه در اختیار مراجع قضائی قرار خواهد گرفت تا تصمیمات قانونی لازم درباره متهمان اتخاذ شود.
این رویدادها در حالی رخ میدهد که مردم کرمانشاه در ماههای اخیر خواستار برخورد قاطع با هرگونه فساد اداری و اقتصادی در مدیریت شهری شدهاند و انتظار دارند روند شفافسازی و اصلاح ساختار در مجموعه شهرداری با جدیت و استمرار ادامه یابد.
