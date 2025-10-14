احزاب اصولگرای کرمانشاه از اقدامات نهادهای نظارتی حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، احزاب اصولگرای استان کرمانشاه با صدور بیانیهای ضمن قدردانی از اقدامات نهادهای نظارتی، امنیتی، انتظامی و قضائی استان، از رویکرد قانونی و قاطع این دستگاهها در رسیدگی به پرونده تخلفات اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری کرمانشاه اعلام حمایت کردند.
طی روزهای گذشته، سربازان گمنام امام زمان (عج) با رصدهای اطلاعاتی دقیق، چند تن از اعضای متخلف شورای شهر و تعدادی از مدیران شهرداری کرمانشاه را بازداشت کردند.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مردم شریف و انقلابی استان کرمانشاه در شرایطی که دشمنان قسمخورده انقلاب اسلامی همواره تلاش مینمایند با القای ناامیدی و تضعیف اعتماد عمومی، بنیانهای مردمسالاری و شفافیت را مورد خدشه قرار دهند، شاهد اقدام شایسته، قاطع و مدبرانه نهادهای امنیتی، نظارتی، انتظامی و قضایی در برخورد با مفاسد و تخلفات برخی عناصر شوراهای اسلامی شهر وشهرداری کرمانشاه بودیم.
احزاب اصولگرای استان کرمانشاه، ضمن ابراز مراتب تقدیر و حمایت کامل خود از این اقدامات قانونی و انقلابی، معتقدند مقابله با هرگونه فساد و سوءاستفاده از جایگاه خدمتگزاری، نهتنها اقدامی در راستای حفظ منافع عمومی بلکه گامی اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم عزیز استان میباشد.
بیتردید، ورود دستگاههای مسئول به پرونده اعضای متخلف شورا و شهرداری و پیگیری دقیق، عدالتمحور و قاطع آن، علاوه بر آنکه موجب اعتمادافزایی در میان آحاد مردم میگردد، موجب پالایش نظام مدیریت شهری و صیانت از سرمایه اجتماعی نیز خواهد شد.
همچنین احزاب اصولگرای استان کرمانشاه تاکید میکنند که این قاطعیت و حساسیت در برخورد با متخلفان، در واقع پاسداری و صیانت از آرای پاک مردم و سلامت فرایند انتخابات است. بدیهی است که هر گونه کوتاهی یا چشمپوشی از تخلفات، موجب تضعیف اعتماد عمومی به صندوق رأی و فرآیندهای مردمسالاری خواهد شد. لذا حمایت از این گونه اقدامات، پشتیبانی از اصل انتخابات سالم، شفاف و مورد اعتماد مردم است.
احزاب اصولگرا، ضمن تاکید مجدد بر وظیفه همگانی در صیانت از بیتالمال و حقوق شهروندان، از تمامی دستگاههای مسئول میخواهیم که بدون هرگونه اغماض و ملاحظه، با متخلفان برخورد قانونی نموده و در مسیر مقابله با فساد و تحقق عدالت، از حمایت کامل جریان انقلابی استان برخوردار خواهند بود.
در پایان ضمن تشکر مجدد از اقدامات ارزنده سربازان گمنام امام زمان عج، نهادهای نظارتی، انتظامی و قضایی، اعلام میداریم که جامعه انقلابی و مؤمن کرمانشاه همواره حامی اقدامات عدالتمحور و حافظ ارزشهای الهی و مردمی خواهد بود.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
احزاب اصولگرای استان کرمانشاه
۱- حزب موتلفه اسلامی
۲- جمعیت آبادگران جوان
۳- جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی استان
۴- جبهه ایستادگی ایران اسلامی استان
۵- حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی
۶- جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی استان
۷- حزب نسل نو ۸- حزب سبز
۹- جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی استان
۱۰- حزب همت استان
۱۱- جامعه اسلامی فرهنگیان استان
۱۲- جامعه اسلامی مدیران استان
۱۳- ستاد فجر انقلاب اسلامی استان
۱۴- تشکلهای هدایتی حمایتی کشاورزی استان
۱۵- جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر استان.
