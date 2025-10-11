  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

بازداشت یک عضو شورای شهر کرمانشاه توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)

بازداشت یک عضو شورای شهر کرمانشاه توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)

کرمانشاه - منابع آگاه از بازداشت یکی از اعضای شورای شهر کرمانشاه با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، منابع آگاه اعلام کردند یکی از اعضای شورای شهر کرمانشاه با رصد و اقدامات اطلاعاتی دقیق سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، مأموران امنیتی در ادامه روند بررسی و پیگیری‌های اطلاعاتی، در حال انجام اقداماتی برای بازداشت یکی دیگر از اعضای این شورا هستند.

به گفته این منابع، موضوع یادشده در چارچوب پرونده‌ای در دست بررسی قرار دارد و جزئیات آن پس از تکمیل تحقیقات و مراحل قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منابع مذکور تأکید کردند که اخبار تکمیلی درباره ابعاد و جزئیات این پرونده متعاقباً از سوی مراجع رسمی اعلام خواهد شد.

کد خبر 6618312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها