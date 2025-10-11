بازداشت یک عضو شورای شهر کرمانشاه توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)

به گزارش خبرنگار مهر، منابع آگاه اعلام کردند یکی از اعضای شورای شهر کرمانشاه با رصد و اقدامات اطلاعاتی دقیق سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش، مأموران امنیتی در ادامه روند بررسی و پیگیریهای اطلاعاتی، در حال انجام اقداماتی برای بازداشت یکی دیگر از اعضای این شورا هستند.
به گفته این منابع، موضوع یادشده در چارچوب پروندهای در دست بررسی قرار دارد و جزئیات آن پس از تکمیل تحقیقات و مراحل قانونی اطلاعرسانی خواهد شد.
منابع مذکور تأکید کردند که اخبار تکمیلی درباره ابعاد و جزئیات این پرونده متعاقباً از سوی مراجع رسمی اعلام خواهد شد.
