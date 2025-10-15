دستگیری دو عضو شورای شهر کرمانشاه به اتهام اختلاس و ارتشاء

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف یک پرونده بزرگ فساد مالی در بدنه شهرداری و شورای شهر، اظهار داشت: دو عضو شورای شهر کرمانشاه، یکی از شهرداران مناطق هشت‌گانه، یک مدیر، دو کارمند شهرداری و یک آپارتمان‌ساز از جمله افراد بازداشت‌شده در این پرونده هستند.

وی با بیان اینکه این افراد به سوءاستفاده از موقعیت شغلی و تخلفات مالی گسترده متهم‌اند، افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد اعضای این شبکه در قالب همکاری‌های غیرقانونی، مبالغ قابل توجهی از منابع عمومی و پروژه‌های عمرانی را به نفع خود برداشت کرده‌اند.

کریمی تصریح کرد: در حال حاضر پنج نفر از متهمان با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برند و دو نفر دیگر نیز با صدور قرار تأمین کیفری مناسب (وثیقه) تا زمان تکمیل تحقیقات به طور موقت آزاد شده‌اند.

دادستان کرمانشاه با اشاره به ابعاد مختلف این پرونده گفت: برخی از اعضای این شبکه متهم به دریافت مبالغی تحت عنوان رشوه در قبال تسهیل صدور مجوزها و پیشبرد پروژه‌های ساختمانی در سطح شهر هستند.

وی افزود: روند تحقیق برای شناسایی سایر مرتبطان این پرونده در حال انجام است و با توجه به مستندات به‌دست‌آمده، احتمال احضار یا بازداشت افراد دیگر در روزهای آینده وجود دارد.

کریمی تأکید کرد: دستگاه قضائی با هیچ فرد یا نهادی که به اموال عمومی و بیت‌المال تعدی کند، مماشات نخواهد کرد و با جدیت و قاطعیت در چارچوب قانون با عوامل مفسده‌انگیز برخورد خواهد شد.

دادستان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: تمامی مستندات و مدارک مربوط به این شبکه فساد مالی به‌دقت در حال بررسی است و تصمیمات قضائی نهایی بر اساس عدالت، قانون و در راستای صیانت از حقوق عمومی اتخاذ خواهد شد.