دومین عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از منابع آگاه، دومین عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه که طی روزهای اخیر متواری شده بود، با رصد و اقدام دقیق سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و دستگیر شد.



طی روزهای گذشته نیز یکی از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه در پی پیگیری دستگاه‌های امنیتی و نظارتی دستگیر شده بود.



بر اساس این گزارش، دستگیری این افراد در راستای برخورد قاطع با تخلفات و جرایم احتمالی در مجموعه مدیریت شهری صورت گرفته و بررسی ابعاد پرونده در مراجع ذیربط ادامه دارد.



گفتنی است دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در روزهای اخیر با اشراف کامل اطلاعاتی، اقدامات مؤثری برای مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری در سطح استان انجام داده‌اند.