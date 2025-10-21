به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر غفاری عصر سه شنبه در آئین افتتاحیه فرهنگسرای قنات ناصری اظهار کرد: شورای اجتماعی محلات، به ویژه محله قنات، با مشارکت اهالی و مالکین، پروژههایی همچون احداث پل عابر، دوربرگردانها، پارک محلهای و زمین چمن را در دستور کار دارد.
وی افزود: طرح محلهمحوری دو سال پیش در شورای شهر تصویب و در شهرداری اجرا شد که تأثیر زیادی در شناسایی نیازهای مردم و بهبود کیفیت زندگی در محلات دارد.
غفاری تصریح کرد: این اقدامات بر اساس اولویتها و نیازهای واقعی مردم برنامهریزی شده است.
وی ادامه داد: با توجه به کاهش شدید آب و ریزشهایی که در مسیر قنات رخ داده، لایروبی و احیای مسیر قنات از اهمیت بالایی برخوردار است.
غفاری تاکید کرد: در این زمینه، همکاری شهرداری و جهاد کشاورزی ضروری است تا جریان آب سالم برای زمینهای کشاورزی محله تأمین شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اراک گفت: لولهگذاری مسیر آب قنات نیز در دست پیگیری است تا آب مصرفی در محله سالم و بهداشتی باشد و کشاورزان بتوانند بدون دغدغه به زمینهای خود دسترسی داشته باشند.
وی افزود: این اقدامات در چارچوب سند توسعهای محله و مصوبات ستاد بازآفرینی شهری انجام میشود.
غفاری تصریح کرد: تمامی تعهدات مربوط به اجرای پروژهها تاکنون انجام شده و اکنون دستگاههای اجرایی باید با تسریع در روند کار، پروژهها را به اتمام رسانند.
