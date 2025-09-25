به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد فراهانی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای اجتماعی سالمندان استان مرکزی اظهار کرد: طرحهای محلهمحوری، بهویژه در حوزه سالمندی و خدمات اجتماعی، به مشارکت فعال مردم در تمامی مراحل، از شناسایی مشکلات تا اجرای راهحلها نیاز دارند.
وی افزود: دستگاههایی همچون بهزیستی و تبلیغات اسلامی در حال طراحی برنامههایی برای بهبود وضعیت محلهها هستند، اما پیگیری تنها از سوی دولت میتواند منجر به مشکلاتی مانند عدم همافزایی و بیتوجهی به ظرفیتهای محلی شود.
حجت الاسلام فراهانی تصریح کرد: برای تحقق این اهداف، مردم باید بهعنوان بازیگران اصلی در نظر گرفته شوند و مسئولیت شناسایی مسائل و طراحی راهحلها را خود بر عهده گیرند.
وی ادامه داد: مدارس، بهویژه در مقاطع دبیرستان و راهنمایی، به دلیل آنکه دانشآموزان معمولاً ساکن همان محله نیستند، نمیتوانند بهطور مؤثر در حل مسائل محلهمحوری مشارکت کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: ضروری است که طرحها و برنامههای اشتغالزایی و مهارتی برای دانشآموزان بهطور جدی در مدارس گنجانده شود.
وی گفت: چنانچه دستگاهها نتوانند در راستای اهداف مشترک با هم همکاری کنند، طرحهای محلهمحوری بهدرستی اجرایی نخواهند شد.
حجتالاسلام فراهانی با تأکید بر لزوم فراهم آوردن فرصت برای مشارکت مردم در حل مشکلات محلهها افزود: با تعامل و همافزایی سایر دستگاههای اجرایی و مردم میتوان به یک نتیجه مثبت دست پیدا کرد.
فعالیتهای اشتغالزایی و مهارتی برای دانشآموزان باید در مدارس گنجانده شود
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: ضرورت گنجاندن فعالیتهای اشتغالزایی و مهارتی در مدارس بهویژه در مقاطع متوسطه، بهعنوان یک راهکار اساسی برای توسعه مهارتهای عملی دانشآموزان مطرح میشود.
وی افزود: این برنامهها میتوانند علاوه بر تقویت توانمندیهای فردی، فرصتهای شغلی مناسبی را برای جوانان فراهم آورند و آنها را برای ورود به بازار کار آماده کند.
حجتالاسلام فراهانی تصریح کرد: در این راستا، مدارس باید بهعنوان مراکزی برای آموزش مهارتهای کاربردی و اشتغالزایی نقش پررنگتری ایفا کنند تا دانشآموزان با مهارتهای لازم برای مواجهه با چالشهای زندگی آینده خود آشنا شوند.
نظر شما