محمدی:۱۳۰ واحد صنعتی در ایلام زیر چتر نظارتی استاندارد قرار دارند

یادگار محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارخانه فرآوری مواد غذایی دره شهر به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد تولید مواد غذایی استان با رعایت کامل الزامات استاندارد، موفق به گشودن مسیر صادرات به کشورهای همسایه شده است.

وی بیان کرد: تنها واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی زیرمجموعه بخش کشاورزی استان است که سالانه بیش از ۷۲۰۰ تن از محصولات کشاورزی را فرآوری و تولید می‌کند.

وی تصریح کرد: این واحد صنعتی با داشتن سه خط تولید فعال روزانه حداقل ۵۰ تن انواع مواد غذایی تولید می‌کند و اکنون بیش از ۶۰ نوع محصول خوراکی در سبد تولیدی خود دارد.

محمدی با اشاره به جایگاه این کارخانه در سطح کشور افزود: رعایت دقیق استانداردهای ملی موجب شده محصولات تولیدی این واحد با شاخص‌های کیفی جهانی هم‌خوانی داشته و زمینه صادرات کالاهای ایرانی استاندارد فراهم شود.

به گفته وی، این واحد با اتکا به کیفیت تولیدی خود به‌عنوان واحد نمونه در سطح استان انتخاب شده است.

مدیرکل استاندارد استان ایلام تصریح کرد: تاکنون ۲۴ نمونه‌برداری تخصصی از محصولات این کارخانه انجام شده و تمامی نتایج آزمون‌ها در آزمایشگاه‌های مرجع همکار سازمان ملی استاندارد، مشمول انطباق کامل با استانداردهای ملی بوده است.

محمدی افزود: در حال حاضر ۱۳۰ واحد صنعتی در استان ایلام زیر چتر نظارتی استاندارد قرار دارند که در میان آنها، حدود ۱۴ واحد در شهرستان دره‌شهر فعالیت دارند و از این تعداد هفت واحد در بخش صنایع غذایی و کشاورزی مشغول به تولید هستند.

وی این واحدها را از جمله مجموعه‌های شاخص استان در رعایت استانداردهای ملی دانست.

به گفته مدیرکل استاندارد، استان ایلام با برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و مرزی نقشی مهم در تولید و صادرات کالاهای ایرانی استاندارد به بازارهای جهانی ایفا می‌کند و توسعه صادرات محصولات غذایی استاندارد، مصداقی از جایگاه تثبیت‌شده این استان در زنجیره اقتصادی کشور است.