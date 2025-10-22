به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله نصرتی در آئین نودانشجویان دانشگاه تهران که صبح امروز ۳۰ مهرماه در این دانشگاه برگزار شد، ضمن خیر مقدم به دانشجویان جدیدالورود گفت: ما در پیوند با میراث غنی و پرافتخار دانشگاه تهران، بار سنگین مسئولیتی را نیز بر دوش احساس می‌کنیم؛ چرا که گام در راه بزرگانی می‌گذاریم که چشم و چراغ ایران بودند و نورشان نه تنها آسمان این سرزمین، بلکه آسمان جهان را روشن کرده است.

وی با اشاره به تأسیس دانشگاه تهران گفت: این دانشگاه در سال ۱۳۱۳ بنیان نهاده شد. امروز، این دانشگاه نماد آموزش عالی کشور است که در قلب تهران ایستاده، اما وسعتی به گستره ایران دارد.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران با بیان این‌که این دانشگاه خانه چهره‌های درخشانی بوده است، ادامه داد: بسیاری از روشنفکران، دانشمندان، رهبران و نخبگان اجتماعی در همین راهروها قدم زده و پرورش یافته‌اند. این دانشگاه نقشی بی‌بدیل در تأثیرگذاری علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران داشته و در لحظات مهم تاریخ این کشور، حضوری مؤثر و تعیین‌کننده ایفا کرده است.

وی خاطر نشان کرد: شما به‌عنوان دانشجویان دانشگاه تهران، اکنون بخشی از این سنت پرافتخار هستید. شما به جامعه‌ای می‌پیوندید که محققان برجسته و افراد بی‌شماری را پرورده است؛ کسانی که سهمی ماندگار در حوزه‌های گوناگون خود داشته‌اند.

نصرتی اظهار کرد: دوران تحصیل شما در اینجا، نه تنها شما را به دانش و علم مجهز می‌کند، بلکه ارزش‌ها و دیدگاه‌هایی را نیز در شما می‌پروراند که در طول زندگی و حرفه‌تان راهنمای شما خواهند بود.

وی دانشگاه را فضای برای گفتگو دانست و افزود: فراتر از اهمیت تاریخی و اعتبار دانشگاهی، دانشگاه تهران بستری برای رشد شخصیتی و فکری شما فراهم می‌آورد؛ فضایی که در آن ایده‌ها با یکدیگر برخورد می‌کنند، گفتگو شکل می‌گیرد و اندیشه زنده می‌ماند. اینجا جایی است که دانشجویان سبک‌های نوینی از زندگی را می‌آفرینند و از تنوع فرهنگی موجود برای خلق معرفت، ایده‌ها و راه‌حل‌های تازه برای چالش‌های زمان خود بهره می‌گیرند.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران به مسئولیت دانشجویان اشاره کرد و گفت: به‌عنوان دانشجویان این دانشگاه، شما نه تنها وارثان این میراث گرانبها هستید؛ بلکه مسئولیت پیشبرد آن نیز بر عهده شماست. مهارت‌ها و دانشی که در این مسیر کسب می‌کنید، به شما امکان می‌دهد تا به مسائل اساسی جامعه‌مان چه در عرصه علم و فناوری، چه در سیاست، هنر، محیط زیست، یا عدالت اجتماعی بپردازید.

وی در پایان تاکید کرد: حیات مادی و معنوی بسیاری از ما در گرو نهادی به نام دانشگاه تهران است. اکنون پرسش این است که آیا ما نیز در خور شأن این باغ جاویدان خواهیم بود؟ حق آن است که ما پاسدار این میراث باشیم و با صدایی رسا، نام دانشگاه تهران را درخشان‌تر از پیش نگاه داریم.