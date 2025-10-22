  1. استانها
  2. البرز
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

یعقوبی: شهر فقط خیابان و فضای سبز نیست؛ فردیس به هنر هم نیاز دارد!

فردیس - رئیس شورای اسلامی شهر فردیس در آئین افتتاح گالری هنرمندان، گفت: شهر تنها به خیابان و فضای سبز نیاز ندارد، بلکه به فضاهای فرهنگی و هنری نیز محتاج است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید یعقوبی در مراسم افتتاح گالری هنرمندان فردیس با قدردانی از تلاش‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر، ایجاد این مجموعه را اقدامی فرهنگی و درخور شأن هنرمندان فردیس دانست.

وی با ابراز خرسندی از حضور در این مراسم، گفت: خدا را شاکریم که امروز در کنار فعالیت‌های عمرانی و خدماتی، به موضوعات فرهنگی نیز توجه جدی شده است چراکه شهر فقط به جاده و فضای سبز نیاز ندارد، بلکه نیاز مبرم به فضاهای فرهنگی و هنری نیز دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر فردیس با اشاره به اهمیت نقش هنر در ارتقای هویت شهری، افزود: این مجموعه زیبا و فاخر، می‌تواند محلی برای تعامل و تبادل نظر میان هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر باشد و نباید صرفاً به عنوان مکانی برای نمایش آثار هنری دیده شود.

یعقوبی ضمن تشکر از مجموعه مدیریت شهری فردیس برای فراهم کردن این بستر فرهنگی، ابراز امیدواری کرد که «در آینده نزدیک شاهد احداث مجموعه‌های مشابه در دیگر مناطق شهر، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار باشیم تا هنرمندان بتوانند بیشترین بهره را از این ظرفیت‌ها ببرند.

