استاندار بوشهر: آماده واگذاری زمین برای مسکن محرومان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با رئیس کمیته امداد کشور ضمن تشکر از تلاش‌های کمیته امداد در حمایت از افراد تحت پوشش، بر لزوم همکاری بیشتر بین نهادهای دولتی و کمیته امداد برای افزایش اثربخشی برنامه‌ها تأکید کرد.

وی همچنین بر لزوم تسریع در رسیدگی به وضعیت خانواده‌های نیازمند و تأمین نیازهای اساسی آنان در شرایط کنونی اشاره کرد.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی استان برای تأمین مسکن محرومان خاطرنشان کرد: آمادگی لازم برای واگذاری زمین در بسیاری از شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر استان برای ساخت مسکن محرومان وجود دارد.

زارع با اشاره به لزوم حرکت به سمت اشتغال و توانمند سازی مددجویان افزود: به منظور توسعه نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی به صورت تجمیعی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، زمین واگذار خواهد شد.

استاندار بوشهر با اشاره به مصوبه شورای زکات استان اظهار داشت: معادل تشویقی پروژه‌های زکات در حوزه عمرانی از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص خواهد یافت.