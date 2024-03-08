به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح جمعه در دیدار مدیرکل و کارکنان کمیته امداد استان بوشهر، اظهار داشت: رسیدن کمیته امداد استان بوشهر به درجه و رتبه ممتاز توانمندی و بلوغ در شاخصه‌های خدمت رسانی در کشور جای شکرگزاری، افتخار و قدردانی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهربا اشاره به رتبه اول کمیته امداد استان در بحث زکات و جشن عاطفه‌ها در کشور، افزود: کسب رتبه برتر کشور با توجه به جمعیت کمتر بوشهر نسبت به دیگر استان‌ها ستودنی است.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه امیدواریم بوشهر اولین استانی باشد که جشن توانمندسازی خانواده‌ها می‌گیرد، گفت: خدمت رسانی به مددجویان، تولید مسکن، توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش امداد بویژه با استفاده از راه اندازی پنل‌های خورشیدی نقش مهمی در رشد اقتصاد خانواده‌ها و رشد تولید ناخالص ملی کشور دارد.

وی مهمترین دغدغه مددجویان امداد را مسکن دانست و ادامه داد: گرفتن زمین، پرداخت تسهیلات و تولید خانه جزو برنامه‌های اصلی کمیته امداد استان بوشهر باشد و این مهم با شتاب لازم دنبال شود.

آیت الله صفایی بوشهری با تاکید بر توجه به کیفیت احداث مسکن مددجویی، بیان داشت: خانه‌هایی که برای مددجویان ساخته می‌شود مطابق با شرایط اقلیمی و زیست بوم منطقه و حیاط دار باشد و از ساخت واحدهای آپارتمانی که مددجویان را دچار سختی می‌کند، اجتناب شود.

وی با اشاره به جمعیت ۸۴ هزار نفری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در استان بوشهر، تاکید کرد: در یک سند چشم انداز مناسب همه خانواده‌هایی که شرایط توانمندسازی دارند، توانمند شوند و علاوه بر نظارت، آموزش‌ها و راهنمایی‌های لازم به آنها ارائه شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر یادآور شد: بسیاری از خانواده‌ها تولیدی لباس و مواد غذایی و … دارند و نیاز است بازار امداد امام به صورت مستقیم در شهرستان‌های ۱۰ گانه استان تدریجاً راه اندازی شود.

وی به مزایای راه اندازی بازار امداد در سطح استان اشاره کرد و گفت: حل مشکل بازار فروش محصولات مددجویان، اشتغال زایی و ارزان بودن محصولات برای مردم از مزایای این بازار است.

آیت الله صفایی بوشهری تاکید کرد: کار اقتصادی بدون پیوست فرهنگی فایده‌ای ندارد و ما تنها متکفل امور مالی خانواده‌ها نیستبم بلکه امور فرهنگی هم مهم و اصل است.

وی عنوان کرد: استان بوشهر در سال جاری با جمع آوری ۱۳۸ میلیارد تومان زکات و ۳۸ میلیارد تومان کمک‌های جشن عاطفه‌ها در سطح کشور اول شد و این کار بزرگی است که باید این خدمات به اطلاع مردم رسانده شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر یادآور شد: اطلاع رسانی این خدمات به مردم هم موجب خوشحالی آنها می‌شود و هم دیگران را به کمک بیشتر تشویق می‌کند.