به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تغییرات قیمت خودروهای داخلی در هفته اخیر نشان می‌دهد که بازار خودرو با نوسانات جزئی همراه بوده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به خودروی ری را بود که از ۲.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان در ۴ دی، به ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان در ۱۱ دی افزایش یافت؛ یعنی رشدی حدود ۱۲۰ میلیون تومانی.

از سوی دیگر، برخی خودروها تغییر قیمت چندانی نداشتند، از جمله رانا پلاس و کوییک S که قیمتشان ثابت مانده است. در مقابل، پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما با کاهش قابل توجه ۱۳۰ میلیون تومانی، از ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۱.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسید که نشان‌دهنده واکنش بازار به عرضه و تقاضا برای این مدل است.

برخی خودروها نیز افزایش نسبی داشتند؛ برای مثال سورن پلاس XU7P با ۴۰ میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان رسید و دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) حدود ۳۰ میلیون تومان گران‌تر شد. همچنین تارا دستی V۱ با ۶۰ میلیون تومان افزایش و تارا اتوماتیک V۴ LX با ۷۰ میلیون تومان افزایش قیمت مواجه شدند.

در دسته خودروهای اقتصادی، ساینا اتوماتیک و ساینا S به ترتیب ۳۰ میلیون و ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند، در حالی که سهند دنده‌ای تنها ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت. جالب توجه است که اطلس دنده‌ای و شاهین GL بدون تغییر قیمت باقی ماندند، که می‌تواند نشانه ثبات نسبی در بخش خاصی از بازار خودرو باشد.

به طور کلی، بازار خودرو در هفته اخیر ترکیبی از افزایش قیمت‌های متوسط و نوسانات جزئی را تجربه کرده است. خودروهای محبوب و پرطرفدار مانند ری را و تارا بیشترین رشد قیمت را داشتند، در حالی که برخی خودروهای اقتصادی و کم‌طرفدار ثابت یا با تغییر اندک قیمت مواجه شدند. این روند نشان می‌دهد که بازار تحت تأثیر ترکیبی از عرضه محدود، تقاضای متغیر و سیاست‌های فروش کارخانه‌ها قرار دارد.

در ادامه قیمت خودروهای پرتیراژ بازار آمده است.