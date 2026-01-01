به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تغییرات قیمت خودروهای داخلی در هفته اخیر نشان میدهد که بازار خودرو با نوسانات جزئی همراه بوده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به خودروی ری را بود که از ۲.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان در ۴ دی، به ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان در ۱۱ دی افزایش یافت؛ یعنی رشدی حدود ۱۲۰ میلیون تومانی.
از سوی دیگر، برخی خودروها تغییر قیمت چندانی نداشتند، از جمله رانا پلاس و کوییک S که قیمتشان ثابت مانده است. در مقابل، پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما با کاهش قابل توجه ۱۳۰ میلیون تومانی، از ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۱.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسید که نشاندهنده واکنش بازار به عرضه و تقاضا برای این مدل است.
برخی خودروها نیز افزایش نسبی داشتند؛ برای مثال سورن پلاس XU7P با ۴۰ میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان رسید و دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) حدود ۳۰ میلیون تومان گرانتر شد. همچنین تارا دستی V۱ با ۶۰ میلیون تومان افزایش و تارا اتوماتیک V۴ LX با ۷۰ میلیون تومان افزایش قیمت مواجه شدند.
در دسته خودروهای اقتصادی، ساینا اتوماتیک و ساینا S به ترتیب ۳۰ میلیون و ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند، در حالی که سهند دندهای تنها ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت. جالب توجه است که اطلس دندهای و شاهین GL بدون تغییر قیمت باقی ماندند، که میتواند نشانه ثبات نسبی در بخش خاصی از بازار خودرو باشد.
به طور کلی، بازار خودرو در هفته اخیر ترکیبی از افزایش قیمتهای متوسط و نوسانات جزئی را تجربه کرده است. خودروهای محبوب و پرطرفدار مانند ری را و تارا بیشترین رشد قیمت را داشتند، در حالی که برخی خودروهای اقتصادی و کمطرفدار ثابت یا با تغییر اندک قیمت مواجه شدند. این روند نشان میدهد که بازار تحت تأثیر ترکیبی از عرضه محدود، تقاضای متغیر و سیاستهای فروش کارخانهها قرار دارد.
در ادامه قیمت خودروهای پرتیراژ بازار آمده است.
|خودرو
|قیمت (۱۱ دی ۱۴۰۴)
|قیمت (۴ دی ۱۴۰۴)
|سورن پلاس (XU۷P)
|۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰
|سورن پلاس (فول)
|۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰
|دنا پلاس -۵ دنده-
|۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰
|دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)
|۱.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰
|پژو ۲۰۷ موتور TU۳
|۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
|پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما - ارتقایافته-
|۱.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰
|پژو ۲۰۷ اتوماتیک
|۱.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
|رانا پلاس
|۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
|تارا دستی V۱
|۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰
|تارا, اتوماتیک V۴ ,LX
|۱.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰
|ری را
|۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
|۲.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
|اطلس G -دندهای-
|۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰
|۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰
|اطلس اتوماتیک
|۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰
|ساینا اتوماتیک
|۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰
|۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰
|ساینا S
|۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰
|۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰
|کوییک S
|۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰
|۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰
|شاهین اتوماتیک G
|۱.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰
|شاهین GL
|۱.۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰
|سهند دندهای
|۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
|۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰
