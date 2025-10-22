بور بور:پیام روشن رهبری به دشمنان، تسلیم ناپذیری مردم در برابر زور است

حبیب‌الله بوربور دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی و رئیس اصولگرایان خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با قهرمانان ورزشی گفت: سخنان ایشان در دیدار با قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت.

وی با بیان اینکه بیانات رهبر انقلاب ناظر بر واقعیت‌های رفتار سیاسی آمریکا در قبال ملت‌های مستقل بود، افزود: رهبر انقلاب بار دیگر نشان دادند که منطق جمهوری اسلامی بر پایه عقلانیت، عزت و عدم تسلیم در برابر زورگویی است.

بوربور ادامه داد: اشاره رهبر انقلاب به رفتارهای رئیس‌جمهور آمریکا در واقع یادآوری این نکته بود که نظام سلطه تلاش می‌کند ضعف داخلی خود را با فرافکنی نسبت به ملت‌های مستقل پنهان کند.

رئیس اصولگرایان خانه احزاب، با اشاره به بیانات دیگر مقام معظم رهبری مبنی بر تأکید بر استقلال علمی و فناوری کشور گفت: این بخش از سخنان ایشان پاسخی روشن به ادعاهای آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود.

وی افزود: رهبر انقلاب با بیان این مواضع نشان دادند که جمهوری اسلامی در مسیر پیشرفت علمی خود نیازی به اجازه قدرتهای خارجی ندارد و توسعه فناوری، حق مسلم ملت ایران است. این سخنان پیام روشنی برای نظام سلطه بود که ملت ایران هرگز از مسیر عزت و استقلال خود بازنخواهد گشت.

دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم ایستادگی ملت ایران در برابر فشار و تحمیل خارجی خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب در واقع تأکید داشتند که مذاکره و تعامل، زمانی معنا دارد که بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک باشد، نه بر مبنای تهدید و زورگویی. این بیانات معظم‌له، پیامی روشن به دشمنان ایران است که ملت ایران اهل معامله بر سر عزت و استقلال خود نیست و هیچگاه زیر بار فشار و تحمیل نخواهد رفت.