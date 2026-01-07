به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله بوربور رئیس اصولگرایان خانه احزاب و دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، با اشاره به ضرورت همگرایی نیروهای انقلاب در مقطع کنونی اظهار داشت: تجربه انتخابات‌های گذشته نشان داده است که هر جا جریان انقلابی با وحدت، عقلانیت و پرهیز از تشتت وارد میدان شده، توانسته است اعتماد مردم را جلب کند و به موفقیت برسد.

وی با بیان اینکه، انتخابات شورای شهر از اهمیت ویژه‌ای در مدیریت آینده شهرها برخوردار است، افزود: جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با همین نگاه، در آستانه این انتخابات و در روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه میزبان دبیران‌کل احزاب و جبهه‌های انقلابی خواهد بود تا در فضایی صمیمی و همدلانه، درباره راهکارهای تقویت وحدت و انسجام به گفتگو بنشینند.

دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: این گردهمایی نه صرفاً یک نشست تشریفاتی، بلکه تلاشی جدی برای رسیدن به فهم مشترک، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و نزدیک شدن دیدگاه‌ها است تا جبهه انقلاب بتواند با یک لیست واحد و منسجم در انتخابات شورای شهر حضور پیدا کند.

بوربور با تأکید بر نقش احزاب در ساماندهی مشارکت سیاسی گفت: احزاب و جبهه‌های انقلابی باید فراتر از سلایق فردی و گروهی، مصالح کلان انقلاب و مردم را در نظر بگیرند و این نشست می‌تواند گام مؤثری در همین مسیر باشد.

رئیس اصولگرایان خانه احزاب همچنین خاطرنشان کرد: جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی معتقد است وحدت، نه یک شعار مقطعی، بلکه یک راهبرد دائمی برای حفظ سرمایه اجتماعی انقلاب است و برگزاری این گردهمایی در ۱۸ دی ماه، نمادی از همین رویکرد وحدت‌محور خواهد بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که خروجی این نشست، تقویت همدلی میان جریان‌های انقلابی و شکل‌گیری تصمیماتی عملی برای حضور مؤثر و هماهنگ در انتخابات پیش‌رو باشد.