بوربور: گرانی ارز و کالا نتیجه مدیریت غلط است

حبیب‌الله بوربور، دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی و رئیس اصولگرایان خانه احزاب، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کسانی که وفادار به انقلاب هستند، با وجود نارضایتی‌ها و مشکلات، در صحنه حضور دارند، اما نباید فراموش کرد که دشمن از بیرون تحریک می‌کند و برخی مسائل داخلی، بروز برخی اتفاقات را طبیعی می‌سازد.

وی افزود: از دو سال پیش هشدار داده‌ایم که نباید مسائل سیاسی و اجتماعی با نارضایتی‌های معیشتی یکی شود، چرا که پیامدهای آن جبران‌ناپذیر خواهد بود. دولت باید برنامه‌ریزی کند تا مسائل معیشتی با مطالبات اجتماعی همزمان نشود، اما جهت‌گیری‌های فعلی متأسفانه خلاف این مسیر را نشان می‌دهد.

رئیس اصولگرایان خانه احزاب، بر شفافیت، مطالبه‌گری و پاسخگویی دولت تأکید کرد و گفت: مطالبه‌گری سرفصل اصلی کار ما است و نقد نکردن در شرایط فعلی، یعنی شریک شدن در فشار به مردم. وی همچنین افزود که احزاب انقلابی راهکارهای عملیاتی خود را برای اصلاح مسیر دولت ارائه می‌دهند، نه اینکه چوب لای چرخ آن بگذارند.

این فعال سیاسی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: وقتی دولت خودش قیمت ارز را تعیین می‌کند، یعنی خود عامل گرانی است. افزایش قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ ناشی از تحریم نیست، بلکه نتیجه مدیریت داخلی است. شعار حمایت از محرومین نمی‌تواند با کوچک کردن سفره مردم همخوانی داشته باشد.

وی، با اشاره به تناقضات در تخصیص ارز افزود: تیم اقتصادی دولت باید بازنگری جدی در سیاست‌های خود داشته باشد. نمی‌توان مدام از مردم خواست صبر کنند اما برنامه‌ای برای مهار تورم ارائه نداد.

بوربور، خطاب به رئیس‌جمهور تصریح کرد: ملاک ارزیابی دولت، سفره مردم است نه آمار روی کاغذ. افزایش قیمت دلار مستقیماً قدرت خرید کارگر و کارمند را هدف قرار می‌دهد و این با شعار عدالت سازگار نیست.

وی همچنین از پیگیری مطالبات مردم در استان‌ها خبر داد و گفت: اعضای جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در کل کشور، باید صدای مردم را منعکس کنند تا با کار جهادی و پیگیری مطالبات، از حاکم شدن فضای ناامیدی جلوگیری شود.

حبیب الله بور بور، در بخش دیگری از اظهاراتش، مدیریت فضای مجازی را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: عده‌ای مسائل را با لجبازی پیش می‌برند و بحث فیلترینگ را بزرگ کرده‌اند، در حالیکه حتی کشورهای مدعی آزادی نیز قوانین مشخصی دارند. حرف ما اجرای قانون است تا امنیت روانی جامعه حفظ شود.

وی، درباره عملکرد کابینه دولت گفت: برخی وزرا هنوز در فضای انتخاباتی مانده‌اند و مسئولیت سنگین خود را درک نکرده‌اند. به جای حل مشکلات معیشتی، به دنبال حاشیه‌سازی هستند.

رئیس اصولگرایان خانه احزاب، بر اجرای قوانین حجاب و عفاف، برخورد هوشمندانه با هنجارشکنی و حفظ وحدت نیروهای انقلاب تأکید کرد و افزود: انفعال در برابر بی‌قانونی، خود نوعی ترویج بی‌قانونی است و انتظار می‌رود وزارت کشور و نهادهای ذی‌ربط با قاطعیت به این موضوع ورود کنند.

بوربور، در پایان خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف در صفوف نیروهای وفادار است. موفقیت دولت و بویژه پزشکیان، در گرو استفاده از ظرفیت‌های دلسوز نظام است و احزاب انقلابی آماده همکاری هستند، به شرطی که گوش شنوایی وجود داشته باشد.