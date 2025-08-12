بوربور: مسئولان به جای توجیه، به اصلاح عملکرد خود بپردازند

حبیبالله بوربور دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، استفاده از جایگاه رهبری برای پوشاندن ناکارآمدیها و ضعفهای مدیریتی دولت، خطای بزرگی است، اظهار کرد: باید با هوشیاری، مانع از تکرار این خطا شد و مسئولان به جای توجیه، به اصلاح عملکرد خود بپردازند.
بوربور، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه مسئولان کشور باید پیام قدرت بدهند، نه پیام ضعف، در انتقاد به سخنان اخیر رئیسجمهور، تأکید کرد: بالاترین مقام اجرایی کشور باید با بیانی محکم و مقتدر از مواضع و اقتدار نظام دفاع کند و پیام صلابت جمهوری اسلامی را به مخاطبان داخلی و خارجی منتقل سازد.
رئیس اصولگریان خانه احزاب، با انتقاد از برخی جریانهای سیاسی که حاضر به جبران خطاهای گذشته خود نیستند، گفت: این گروهها در عین حال خواستار مذاکره و آزادی افرادی هستند که به ادعای آنان زندانی سیاسی محسوب میشوند، در حالی که در کشور زندانی سیاسی وجود ندارد و این افراد پروندههای امنیتی دارند.
وی افزود: برخی از همین گروههای سیاسی درخواست آزادی افرادی را نمودهاند که در این شرایط ویژه تقاضای رفراندوم مطرح کرده داند، که با اصول و مصالح ملی همخوانی ندارد.
وی با تأکید بر اهداف بنیادین انقلاب اسلامی مبنی بر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، تصریح کرد: رئیسجمهور باید از مسیر پیشنهاد جریانهای سیاسی انتخاب شود و در برابر همان جریان پاسخگو باشد تا جمهوریت نظام حفظ شده و از آسیب مصون بماند.
بوربور، با اشاره به ضرورت افزایش توان بازدارندگی کشور در برابر ابرقدرتها، خاطرنشان کرد: رسانهها باید تصمیمات کلان و راهبردی رهبری را بهدرستی به مردم منتقل کنند و سازمان صدا و سیما نیز باید از القای ناامیدی و ایجاد هراس بیمورد نسبت به جنگ خودداری کند.
