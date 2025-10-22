به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دیوان دادگستری بین‌المللی نظر مشورتی خود را درباره «الزامات اسرائیل درباره حضور و فعالیت سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های ثالث در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی» اعلام کرد.

بر اساس حکم صادره از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی ممانعت اشغالگران صهیونیست از اعمال محاصره غزه و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه بر خلاف قوانین بین المللی است و این رژیم نمی‌تواند به این اقدام ضدانسانی خود ادامه دهد.

یوجی ایواساوا، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری، در جلسه علنی امروز، «نظر مشورتی» این نهاد درباره وظایف این رژیم پیرامون تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه را قرائت کرد.

رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد: اسرائیل وقتی گفت که کارمندان آنروا وابسته به حماس یا سازمان‌های دیگر هستند، توجیه کافی برای ادعاهای خود ارائه نکرد. بر اساس واقعیت‌ها، هیچ مدرکی وجود ندارد که آنروا اصل بی‌طرفی را نقض کرده یا در توزیع کمک‌های بشردوستانه تبعیض قائل شده باشد. آنروا سازمان اصلی ارائه دهنده کمک به فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی است و نقش حیاتی در نوار غزه ایفا می‌کند.

یوجی ایواساوا، تصریح کرد: آنروا بخش اساسی زیرساخت‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است و نیازهای اساسی جمعیت فلسطینی در نوار غزه را تأمین کرده است. در شرایط فعلی، هیچ سازمان دیگری نمی‌تواند نقشی که آن روا ایفا می‌کند، را انجام دهد. آن روا بدون یک طرح انتقالی مناسب، قابل جایگزینی نیست.

وی سپس افزود: اسرائیل تضمین نکرده است که جمعیت نوار غزه مایحتاج لازم را دریافت کند. اسرائیل موظف است اجازه دهد و تلاش‌های امدادی انجام شده توسط سازمان ملل متحد در سرزمین‌های فلسطینی را تسهیل کند. اسرائیل موظف است اطمینان حاصل کند که نیازهای اولیه جمعیت غیرنظامی فلسطین برآورده می‌شود. اسرائیل باید برنامه‌های کمکی سازمان ملل، از جمله برنامه‌های آن روا را در غزه تسهیل کند. اسرائیل موظف است به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه دهد تا از افرادی که در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بازداشت کرده است، دیدن کند.

در حکم دادگاه تصریح شده است: بنابر نظر دیوان هیچ مدرکی وجود ندارد که آن روا اصول بی‌طرفی را زیر پا گذاشته است. دیوان معتقد است مدارک اسرائیل مبنی بر اینکه حماس در آن روا نفوذ کرده است کافی نیست. دیوان معتقد است هیچ نهادی نمی‌تواند جایگزین آژانس امدادرسانی سازمان ملل (آنروا) شود. در رأی دیوان تاکید شد فلسطینی‌ها به کمک‌های بشردوستانه نیاز فوری دارند و آن روا نقش اصلی در کمک به فلسطینی‌ها دارد. آن روا آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی است. اسرائیل نباید از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی استفاده کند. اسرائیل به عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون‌های متفاوت سازمان ملل موظف است از حقوق بشر ساکنان تحت اشغال - از جمله حقوق زنان و معلولان و گروه‌های آسیب‌پذیر، حفاظت کند. اسرائیل در 2 مقطع زمانی مانع ورود کمک‌های انسانی به داخل غزه شد. جابجایی اجباری ساکنان مناطق تحت اشغال توسط نیروی اشغالگر ممنوع است. این ممنوعیت باید بدون انگیزه‌های ساکنانش اعمال شود.

این دادگاه سال پیش به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد. در واقع دادگاه نظر می‌دهد که وظیفه قانونی اشغالگران صهیونیست در قبال نهادهای امدادرسان سازمان ملل مثل آن روا و همچنین در زمینه امدادرسانی به فلسطینی‌ها چیست.

از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی در غزه، این سومین پرونده است که علیه این رژیم در دادگاه بین‌المللی لاهه اقامه می‌شود.