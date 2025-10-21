لازارینی: آموزش در غزه نباید تعطیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، فیلیپ لازارینی کمیسر کل آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) گفت: کودکان غزه در بحبوحه محرومیت و آسیب‌های روحی، به طرز وحشیانه‌ای از آموزش محروم شده‌اند.

وی افزود: بازگردانیدن کودکان به روند آموزش اولویت اساسی آنروا پس از آتش بس است. ۶۰ هزار کودک از فضاهای آموزشی موقت در پناهگاه‌های آوارگان بهره‌مند شدند. ۳۰۰ هزار کودک با حمایت معلمان آنروا، از راه دور آموزش‌های ضروری را دریافت خواهند کرد.

لازارینی تاکید کرد: بیشتر مدارس یا ویران شده اند یا به شدت آسیب دیده اند و نیازمند بازسازی فوری هستند. آنروا با نزدیک شدن زمستان خواستار چادر و پتو برای محافظت از کودکان شده است.

وی افزود: بیش از هشت هزار معلم آماده ازسرگیری روند آموزشی در غزه هستند. آموزش نباید تعطیل شود. یاس و ناامیدی بزرگترین دشمن کودکان غزه است.