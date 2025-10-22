ضرورت تداوم حمایت از نیروهای عملیاتی موتورلانس

‎به گزارش خبرگزاری مهر، امروز (چهارشنبه) ٣٠ مهرماه ١۴٠۴، محمداسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران، در جلسه‌ای با حضور رئیس و مسئولان اداره موتورلانس، میزبان مدیران این مجموعه بود.

‎در ابتدای این نشست، میرحسینی، رئیس اداره موتورلانس، گزارشی از آخرین وضعیت، عملکرد و برنامه‌های جاری این اداره ارائه کرد. سپس سایر مسئولان نیز به بیان دیدگاه‌ها، چالش‌ها و پیشنهادهای خود برای بهبود روند مأموریت‌ها پرداختند.

‎توکلی در این نشست، ضمن قدردانی از زحمات همکاران موتورلانس، گفت: مأموریت‌های شما، خط مقدم عملیات اورژانس استان تهران است و موتورلانس استان تهران مایه‌ی فخر کشور می‌باشد. سرعت عمل، دقت و فداکاری نیروهای موتورلانس موجب شده خدمات‌رسانی به مردم با کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

‎وی همچنین بر ضرورت تداوم حمایت از همکاران عملیاتی، ارتقای آموزش‌ها و به‌روزرسانی ناوگان موتورلانس‌ها تأکید کرد.

توکلی در خاتمه دستور داد برای ماموریت‌های موتورلانس و آمبولانس شیوه نامه‌ی جدیدی تعریف و اجرایی شود.

براین اساس مدیران میانی مکلف شدند، برنامه‌ای از لحاظ تعداد و زمان ماموریت تدوین کنند.

وی عنوان کرد: اگر کارشناسی برای مثال بیش از ۶ یا ٧ ماموریت در طول شیفت کاری انجام داد، پس از این سقف، به ازای هر ماموریت انجام شده (بیشتر از استاندارد تعریف شده) مبلغ ثابتی بعنوان پاداش ارائه خدمت دریافت کند.

توکلی تأکید کرد: باید منابع در مسیر ارائه خدمت به صورت هدفمند و در مسیر اعتلای کیفیت خدمات و بهبود شرایط معیشتی همکاران هزینه شود.