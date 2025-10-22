ترامپ: گزارش «لغو محدودیت استفاده اوکراین از موشک دوربرد» جعلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به گزارش وال استریت ژورنال درباره رفع محدودیت استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد در عمق خاک روسیه توسط آمریکا واکنش نشان داد و گفت که این گزارشی جعلی است.

ترامپ گفت: ما با آن موشک‌ها [که وال استریت گفته] یا اینکه از چه منبعی آمده‌اند و همچنین با اقدامی که اوکراین با آن‌ها انجام می‌دهد، هیچ ارتباطی نداریم.

وی گفت: پوتین و زلنسکی هر دو به دنبال صلح هستند و زمان آن فرا رسیده است که به این جنگ پایان داده شود.

ترامپ افزود: دیدارم با پوتین را لغو کردم، زیرا احساس کردم که نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.

ترامپ در ادامه افزود: احساس کردم که زمان مناسبی برای اعمال تحریم‌ها علیه روسیه است.

وی با توجیه حمله به آب‌های سرزمینی ونزوئلا مدعی شد: قایق‌هایی را می‌زنیم که در آب‌های بین المللی اقدام به انتقال مواد مخدر کنند.

ترامپ افزود: اگر قرار باشد عملیات زمینی علیه باندهای مواد مخدر انجام دهیم، ممکن است برای کسب مجوز قانونی به کنگره مراجعه کنیم.

وی بار دیگر به رئیس جمهوری روسیه تاخت و افزود: هر بار که با پوتین صحبت می‌کنم، گفت‌وگو خوب است اما هیچ تغییری انجام نمی‌شود.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش کلمبیا را تهدید کرد و گفت: شاید اقدامات بسیار جدی علیه کلمبیا اتخاذ کنیم.

گفتنی است ساعاتی قبل روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که چند مقام آمریکایی اعلام کردند که دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، یکی از محدودیت‌های اصلی مربوط به استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد را لغو کرده است.

سخنگوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز در گفت‌وگو با این روزنامه ادعا کرد که اوکراین «توانایی شگفت‌انگیزی» برای هدف قرار دادن مواضع و اهداف نظامی در عمق خاک روسیه را دارد.