استولتنبرگ: ناتو به خاطر اوکراین، جنگ جهانی سوم را آغاز نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ینس استولتنبرگ، دبیرکل سابق ناتو در مصاحبه با روزنامه انگلیسی ساندی تایمز، با اشاره به تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از ناتو در سال ۲۰۱۸، گفت: در آن زمان، نگران فروپاشی این پیمان بودم.

وی افزود: وعده افزایش بودجه دفاعی از سوی کشورهای اروپایی در نهایت مانع از خروج آمریکا و متلاشی شدن ناتو شد.

دبیر کل پیشین ناتو درباره احتمال گسترش جنگ اوکراین به دیگر کشورها و نقش ناتو در مقابله با روسیه نیز گفت: ناتو جنگ جهانی سوم را به خاطر اوکراین آغاز نخواهد کرد.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین که معتقد است این کشور خط مقدم مقابله غرب با روسیه است خواهان ورود جدی تر ناتو به جنگ با مسکو است. وی، اوکراین را قربانی مصالحه ناتو و آمریکا با مسکو می داند.